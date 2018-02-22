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榆林春节旅游突出年俗特色 共接待游客208万人次

时间：2018-02-22 23:16:03  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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榆林春节旅游突出年俗特色 共接待游客208万人次

2月22日，记者从榆林市旅发委了解到，今年春节期间，榆林市共接待游客208万人次，实现旅游收入6.07亿元，同比增长四成。

“陕北榆林过大年”米脂分会场活动现场。

“陕北榆林过大年”米脂分会场活动现场。

西部网榆林讯（记者 李明）2月22日，记者从榆林市旅发委了解到，今年春节期间，榆林市共接待游客208万人次，实现旅游收入6.07亿元，同比增长四成。

今年春节期间，榆林市主推年俗文化旅游系列活动“陕北榆林过大年”。2月8日（腊月二十三），在电视剧《平凡的世界》主取景地绥德郭家沟启动，开始了为期一个月的“陕北榆林过大年”活动。

“今年春节成为榆林历年来最有影响、最为火爆、最有年味的一年。”榆林市旅发委主任崔渊在米脂杨家沟活动上致辞中说。

这是榆林第二年举办“陕北榆林过大年”活动。根据榆林市旅发委公布的活动策划，今年榆林古城、榆阳小街以及各县区都举办了数量足够可观的“过大年”活动，来渲染浓浓年味气氛，有诸如3D光影秀、民俗小剧场、沿街叫卖、各县市秧歌榆林城区调演等。

根据统计，今年春节期间榆林市共接待国内外游客208万人次，同比增长39.6%，实现旅游收入6.07亿元，同比增长43.8%。榆林的景区也吸引了大量游客，其中4A级景区佳县白云山共接待游客22.9万人次，门票收入312万元。

春节假期已经结束，但“陕北榆林过大年”活动还在继续，将一直持续到3月10日（正月二十三），如果您想感受和体验陕北独特年俗的话，不妨来榆林接着过这个“超长年”。

编辑： 陈嘉伟

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