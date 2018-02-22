即日起至正月十六 西安地铁北客站末班车将加开3列车

春节期间，近500名地铁志愿者围绕引导咨询、秩序维护、重点帮扶、便民利民、应急救援、交通安全劝导六个方面开展志愿服务。

西部网讯（记者 鄢山宇）2月22日，记者从西安地铁了解到，从即日起至3月3日（正月十六）春运结束，北客站末班车（23点15分）后将加开3列车。分别为：23:30由北客站加开1列车至会展中心站、23:45由北客站加开1列车至南稍门站、23：55由北客站加开1列车至凤城五路站，方便高铁临时客车旅客平安回家。

据了解，春节7天假期，西安地铁共运送乘客736.46万人次，日均客流105.21万人次，同比增长45.24%，列车正点率100%。

春节期间，“西安年•最中国”系列活动吸引了大量游客和市民的观光出行。在临近曲江核心景区的地铁三号线大雁塔站几次出现短时客流激增，从日常客流的4—5万人次，到2月19日客流高达16.7万人次，几乎达到平日客流的4倍多。节日期间西安地铁累计在大雁塔站投入1200多人次进行服务引导和设备保障，临时加开列车4列，缓解大客流压力，确保前往大雁塔的市民游客顺利搭乘地铁。

记者从西安地铁了解到，为应对返程大客流，从即日起至3月3日春运结束，北客站末班车（23点15分）后将加开3列车。分别为：23:30由北客站加开1列车至会展中心站、23:45由北客站加开1列车至南稍门站、23：55由北客站加开1列车至凤城五路站，方便高铁临时客车旅客平安回家。

编辑： 谭文婷