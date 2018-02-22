春节陕西高速路车流量908万辆 初六创单日最高记录

西部网讯（记者 刘望）记者今天（2月22日）从陕西省高速公路收费管理中心了解到，2018年春节七天全省高速公路车流量936.51万辆，较上年同期增加12.58%，其中小型客车流量908.78万辆，较上年同期增加13.22%。2月21日（初六）流量最大，达到169.64万辆，创出陕西高速公路单日流量最高记录。
2018年春节全省高速公路车流量变化规律符合节前预测，呈现出“前低后高、逐日增长”的分布态势， 春节七天后三日流量明显高于前四天，主要原因是错峰提前返程车辆和省内出游车辆叠加。其中2月21日（初六）流量最大，达到169.64万辆，创出陕西高速公路单日流量最高记录。
此外，从2月9日（腊月二十四）起，高速公路通行车辆开始明显增长，一直持续至年前，2月15日（大年三十）当日流量反而小于平日流量，反映出绝大部分车主选择提前错峰返乡。据统计，春节七天全省高速公路车流量936.51万辆，较上年同期增加12.58%，其中小型客车流量908.78万辆，较上年同期增加13.22%。
重点监测的路段中，连霍高速西渭段、西宝段，京昆高速西禹段、西汉段，福银高速西长段、蓝商段，沪陕高速西商段，荷宝高速铜旬段，以及绕城高速等主线道路曾出现车辆饱和、通行缓慢的情况，上述道路部分收费站出口也曾出现短时拥堵。其中，福银高速西长段、京昆高速西禹段部分收费站，以及连霍高速西渭段兵马俑收费站因流量过大，曾采取分车型限行、间断放行或暂时封闭等措施控制流量。
节日期间全省高速公路网共发生突发事件163起，造成道路拥堵73次，平均单次拥堵时间1.49小时。突发事件中交通事故103起，2月20日至2月21日关中及延安部分地区出现雨雪天气，加之正值返程高峰，交通事故较去年有所增长。交通事故主要分布在京昆高速西汉段和西禹段，连霍高速西渭段、西宝段，沪陕高速西商段，以及西安绕城高速。
编辑： 刘望
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