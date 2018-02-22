陕西春节道路客运量478万人次 降幅超10%呈"双降"态势

雁塔区整治办对城南客运站周边客运环境进行整顿。
西部网讯（记者 刘望 通讯员 陈婕）随着近年来春节回乡和旅游方式的改变，公众出行方式也发生了调整，多元化的出行方式让乘客享受便利的同时，传统道路客运也在不断降低。记者今天（2月22日）从陕西省道路运输管理局了解到，今年春节，全省道路运输市场客运车辆投放和客运量与去年同期相比分别下降8.23%和10.53%，呈现双双下降。
现场：客运站周边集中整治确保春运秩序
为确保市民、旅客安全出行，雁塔区城南客运站周边秩序专项整治办公室对城南客运站周边秩序开展联合整治行动，重点对周边“车托”揽客、机动车违停、“非法营运”等现象进行集中治理。
2月1日至2月21日，雁塔区整治办共组织出动执法人员1788人次，检查旅游客运、班线客运及各类营运车辆320余辆，其中教育宣传与现场整改18起；检查出租汽车570余辆，其中查处违规经营5起，责令整改与现场整改53起；检查疑似车辆90余辆，查扣涉嫌“非法营运”车辆5辆，公安训诫“车托”5人，批评教育疑似“车托”17人；查扣“摩的”40辆，驱离疏导各类机动车辆520余辆，驱赶摩的、三轮170余辆，清理出店经营现象60余起，清理不规范“横幅”4条，处置违停机动车辆660余起，在城南客运站设置的2部执法岗亭车共累计接待旅客咨询1870多次。
统计：客车投放量和客运量双下降
陕西省道路运输管理局统计显示，2月15日至2月21日（大年三十至正月初六），全省道路运输市场累计投放客车96452辆，其中班车96131辆，包车321辆，与去年同期相比下降8.23%；完成客运量478.04万人次,与去年同期相比下降10.53%。
今年春节，陕西的主要客流方向省际以甘肃、河南、宁夏、广东等省为主，省内以渭南、商洛、宝鸡、西安等各市及各乡镇之间中短途为主。全省各客运站运力储备充足，无旅客滞留现象，无重特大安全事故发生。
春节期间，陕西全省客运企业、汽车客运站继续加强和改进对务工人员、学生返乡、返岗（返校）等大客流的针对性服务，根据春运营运特点，严格执行客运服务标准规范，推出多元化、人性化的服务举措，着力改善乘车、候车环境，主动为旅客排忧解难，创造了和谐舒适的出行服务。
编辑： 刘望
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