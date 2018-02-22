咸阳机场春节日均旅客吞吐12.2万 单日新高逼近14万

今年春节，西安咸阳国际机场运送旅客85.55万人次，运输货邮802.7吨。
西部网讯（记者 刘望）今年春节期间，西安咸阳国际机场运输生产平稳有序，共保障航班6021架次，运送旅客85.55万人次，运输货邮802.7吨，同比分别增长8.7%、14.2%和2.2%。
春节期间，机场平均每日运送旅客12.2万人次，2月12日-2月14日为节前高峰，2月19日-2月21日进入返程高峰。其中，2月21日（农历正月初六）运送旅客13.8万人次，创机场单日旅客吞吐量历史新高。
针对旅客需求，各航空公司在广州、深圳、海口、温州、福州、长沙、银川、呼和浩特、哈密、哈尔滨等国内热点城市和曼谷、暹粒等国际航线上增加航班，确保了机场运力充足，市场供需两旺。
咸阳机场优化与各航空公司、各服务保障单位之间的协同联动，加强与汽运、铁路等多种交通方式的接驳和疏散能力，保证旅客走得了、走得好。
在安检设置男女士专用通道、儿童通道等便捷通道，严格落实“军人依法优先”及“陕西省高层次人才特殊支持”政策，关注老弱病残孕等特殊旅客，为特殊旅客的出行提供了便利。
编辑： 刘望
娱乐影片同样也收获了许多网友的走心评论，有网友留言：“林超贤是华语影坛里少数能掌控如此大场面的导演，把复杂的战场细化到了每个镜头里。02-22
娱乐随后昆凌又晒出了周杰伦在画前变魔术的视频，周董戴着口罩装作漫不经心，变出扑克牌后对着镜头走台步swag满满。02-22
娱乐韩庚与女友卢靖姗一同现身机场，卢靖姗开心跟大家说新年快乐礼貌满分，二人一路有说有笑十分甜蜜。02-22
娱乐照片中，小外甥斜视陈伟霆，并一脸坏笑的表情，画面非常的逗趣喜感，陈伟霆的一头蓝发也十分抢眼。02-22
娱乐2月21日，刘嘉玲晒出一组登山的照片，刘嘉玲围着红丝巾，戴着眼镜和帽子，气色超好。02-22
娱乐“火山”、“抖音”被拿下并非“许可证”到期这么简单，也和有关部门近期对于短视频行业的严管密切关联。02-22
娱乐2月21日凌晨，娜扎受FENDI品牌邀请，以FENDI中国区品牌大使的身份出发前往米兰参加米兰时装周。02-21
娱乐除夕夜，30.12米的《丝路山水地图》在春晚的舞台上徐徐展开，青山绿水、山川纵横、气势恢宏。02-21
娱乐内地女演员张馨予拍摄了一组新年系列大片，画面中，张馨予一头乌黑秀发温婉碧玉，一身红衣炫彩夺目，整体画风简约而不失格调，完美诠释俏丽御姐范儿。02-21
娱乐正红色流苏披肩，搭配白色衬衣、波点领带、设计感十足的红黑色细高跟，十分亮眼又细节满分。02-21
娱乐早前动画片《麦兜响当当》上映，黄渤担任了旁白的配音，他成功地把青岛话再次植入到影片中。02-21
娱乐道恩·强森1972年出身于摔跤世家，在父亲的严格训练下，强森成为了最年轻的世界摔角冠军。02-21