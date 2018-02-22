咸阳机场春节日均旅客吞吐12.2万 单日新高逼近14万

今年春节，西安咸阳国际机场运送旅客85.55万人次，运输货邮802.7吨。

西部网讯（记者 刘望）今年春节期间，西安咸阳国际机场运输生产平稳有序，共保障航班6021架次，运送旅客85.55万人次，运输货邮802.7吨，同比分别增长8.7%、14.2%和2.2%。

春节期间，机场平均每日运送旅客12.2万人次，2月12日-2月14日为节前高峰，2月19日-2月21日进入返程高峰。其中，2月21日（农历正月初六）运送旅客13.8万人次，创机场单日旅客吞吐量历史新高。

针对旅客需求，各航空公司在广州、深圳、海口、温州、福州、长沙、银川、呼和浩特、哈密、哈尔滨等国内热点城市和曼谷、暹粒等国际航线上增加航班，确保了机场运力充足，市场供需两旺。

咸阳机场优化与各航空公司、各服务保障单位之间的协同联动，加强与汽运、铁路等多种交通方式的接驳和疏散能力，保证旅客走得了、走得好。

在安检设置男女士专用通道、儿童通道等便捷通道，严格落实“军人依法优先”及“陕西省高层次人才特殊支持”政策，关注老弱病残孕等特殊旅客，为特殊旅客的出行提供了便利。

编辑： 刘望