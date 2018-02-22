如何抵御"春节综合征"？ 医生：正常作息调整饮食

春节期间，心脑血管疾病和呼吸道疾病高发。

长假过后出现各种生理或心理不适，这就是所谓的“春节综合征”。（网络图片）

西部网讯（记者 彭芬）春节长假结束，回到工作岗位，却感觉身体无法回归？不少人感觉，长假过后出现各种生理或心理不适，这就是所谓的“春节综合征”。今天（2月22日）是节后上班第一天，医生建议，要尽快收心收身，把“假日模式”转换成“工作模式”，迎接新一年的工作和生活。

春节假期心脑血管疾病高发 调整作息“收心”很重要

西安医学院第一附属医院院前急救科主任、急诊科副主任刘延峰介绍，春节期间，该院急诊科每天平均接诊一百多名患者，其中以心脑血管疾病、呼吸道疾病最为常见。

“春节期间应酬增多，劳累容易引发心脑血管疾病。” 刘延峰说，春节团聚，很多人心情激动，作息不规律，原本就有的高血压、高血脂等疾病没有控制好，就容易诱发脑出血、脑梗、心梗、冠心病等心脑血管疾病。

刘延峰说，冬春季节也是呼吸道疾病的高发季节，春节走亲访友或聚会时更容易传染。此外，春节聚餐频繁，异物卡喉和醉酒的患者也较平日有所增加。

“春节假期结束，人们要尽快收身收心，回归到正常的生活节奏中去。”刘延峰建议，上班族要给自己进行心理暗示，将完全放松的状态逐渐调整到工作状态，收假前几天手里工作量不宜过大，要有一个循序渐进的过程。

好的精神状态离不开好的睡眠。作息方面要保证早睡早起，刘延峰建议晚上最好在10点到11之间入睡，确保充足的睡眠时间和良好的睡眠质量。同时，天气虽然逐渐回暖，但仍要注意保暖，多饮水，注意空气流通，在人口密集区域佩戴口罩做好防护。

假期结束要给肠胃“洗澡” 多摄入优质蛋白质和膳食纤维

“春节假期饮食不规律，吃得油腻，假期结束一定要给肠胃‘洗洗澡、排排毒’。”西安医学院第一附属医院营养科主任孙杨介绍，节后要注意调节饮食，增加膳食纤维的摄入，以便排出体内毒素。可以多吃海带、黑木耳、粗粮、芹菜、猪血等，吃苹果最好连皮吃。

孙杨建议，要注意调节日常饮食结构，植物性食物和动物性食物的最佳摄入比为8:2或7:3。可以将红薯、芋头、土豆等谷薯类食物作为主食食用，吃肉时提倡多摄入优质蛋白质，如鱼虾等，食用禽类时应去皮，少吃畜类内脏、肥肉等。心脑血管病人尤其要注意，尽量不吃蛋黄、蟹黄、骨髓、动物脑部等油脂大的食物。

孙杨说，平时的主食中应多加糙米等粗粮，从而增加膳食纤维的摄入；每天吃一斤以上的蔬菜，蔬菜种类最好在5种以上；每天吃半斤水果，“三高”患者可选择柚子等偏酸的水果。

“烹饪方式上，也要尽可能少些煎炒炸，多采用清炒、蒸、煮等方式，少放些调味品，人均用油一天不超过30g，人均食盐不超过6g。”孙杨建议，尽量少吃糕点、点心，减少糖分摄入，多饮水，以健康的饮食和良好的生活习惯开启新一年的美好生活。

编辑： 谢卓