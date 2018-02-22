西安春节收集垃圾5万余吨 机械化降低保洁员受伤风险

2018年西安首场大雪，保洁员在清理路面积雪。资料图

西部网讯（记者 刘望）今年除夕，浙江一环卫工清理垃圾时，双手被垃圾中的一瓶氢氟酸腐蚀。记者就此在西安进行了走访，由于西安近年来推行机械化保洁作业，保洁员直接动手清理垃圾箱的机会有限，受伤的几率并不高。

玻璃或陶瓷为常见危险垃圾 小区保洁员易受伤

张女士是长安路上的一名保洁员，春节期间她忙于工作，还没有注意到浙江清洁工被灼伤的新闻。张女士说，她负责的区域主要是城市道路的保洁，垃圾箱里的废弃物也多是一些果皮纸屑之类的物品，不会出现硫酸等特殊化学用品，提前套上垃圾袋或者戴上橡胶手套，一般不会弄脏双手或者衣物。

在丈八东路打扫卫生的一名保洁员说，他们在垃圾箱里偶尔会发现一些污物，但是现在许多垃圾箱都是统一制式的塑料桶，垃圾运输车可以通过液压设备直接将垃圾倒入运输车内，不需要清洁工动手。“单位发的劳保用品都是用来对付常见垃圾的，化学药水比较少见，单位没必要给每个人都发一套特种劳保用品。”

黄先生是电视塔盘道附近一小区的保洁员，他平时见到比较多的危险垃圾是玻璃或陶瓷。“小区里住户多，今儿这家花瓶打了，明儿那家玻璃碎了，这些垃圾最后都进了小区门口的垃圾桶，我们收拾的时候比较小心，其他的危险物品倒没见过。”黄先生说，偶尔也会有住户把玻璃缠好放在垃圾桶旁，降低了他们受伤的几率。

西安春节收集垃圾5万余吨 在岗保洁员14余万人次

记者从西安市城管局了解到，近年来，西安几乎没有发生过保洁员被化学物品灼伤的事件，保洁员被玻璃或陶瓷划伤的事故也越来越少见。今年春节期间，全市城市管理系统共出动保洁员及执法队员14.13余万人（次），坚持做好城市道路清扫保洁工作，共收集清理生活垃圾52096吨。

9个西安市属公园共接待游客398206人（次），共清理乱堆放2510处、乱张贴4320处、乱悬挂的横幅条幅和布幔1782条（块），纠正查处占道（出店）经营等违规行为5630余起、劝离查处人行道机动车辆违停行为1.5万余起。

此外，城管部门设置临时灯笼春联市场77处和中华老字号节令食品临时售卖点78处，在市区主干道摆放各类景观鲜花520余万盆，并对钟鼓楼广场、新城广场、南北中轴线等重点区域绿化带进行亮化，组织开展为期两周的集中清理整治活动。

网友倡议：扔特殊垃圾前可做好防护

保洁员双手被灼伤的消息引来网友们的关注，网友们针对乱扔化学废弃物的行为进行了谴责，并发出倡议，希望市民在扔特殊材质的垃圾时，做好防护措施，不要伤害到保洁人员。网友@小JiaoZi说：“氢氟酸直接能穿透皮肉腐蚀到骨骼的，在实验室戴着防具用都提心吊胆。这必须不惜代价查出来！”

网友@小小孩儿JongSuk 呼吁：“大家扔刀片之类锋利的东西都该做好防护，不伤害别人是做人的本分。”网友@一条又肥又圆的鱼 则支招：“把尖锐的东西缠几圈儿再扔；吃剩的汤汤水水先倒掉再扔包装；腐蚀性的东西分好类处理，都是举手之劳而已。”

网友@ZiZiii_iiik 说：“环卫工人风霜雨雪，起早贪黑为了我们的城市真的很辛苦，他们为我们贡献付出，我们也要回报他们。从身边做起，小事其实很简单，也为他们多一份安全。愿这位可敬的环卫工早日康复。也向所有环卫工人们致敬。谢谢！”

编辑： 刘望