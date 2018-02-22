博物馆里过大年 1079万人次在陕西体验传统中国年

春节期间参观陕西历史博物馆的群众排起了长队。

西部网讯 随着《国家宝藏》《赢在博物馆》等文博类节目的走红，博物馆成为被公众热捧的“网红”。更多人选择在春节期间走进博物馆，过一个别样的“文化年”。而陕西博物馆众多，受到了参观游客的青睐，陕西历史博物院、秦始皇帝陵博物院等陕西文博单位人气爆满。据统计，春节期间共有约1079万人次在陕西文博单位里体验传统文化，感受中华文明，追寻文化记忆。

为了让广大观众度过一个热闹、祥和、文化味十足的春节，今年春节期间陕西文物系统通过办新展览、开展传统文化教育活动、网络在线直播、延长闭馆时间、年俗民俗展演、灯光展演、新春祈福、展览下乡、灯谜竞猜、国学大讲堂等730余场次精彩纷呈、独具特色的文化活动，向社会公众奉献“春节文化大礼包”。

春节期间，秦始皇帝陵博物院的游客络绎不绝。

春节期间，秦始皇帝陵博物院的游客络绎不绝。

博物馆里过大年 特色展览人气望

节日期间，除各单位的现有陈列展览之外，以梁带村芮国遗址博物馆新展、陕西历史博物馆藏国宝“唐懿德太子墓阙楼仪仗图特展”“鉴耀海丝--海上丝绸之路和铜镜精粹展”“骏犬啸天--戊戌狗年新春生肖文物图片联展”“年味最中国”等为代表的109个新开放展览也吸引不少观众前来参观。

其中秦始皇帝陵博物院440668人次，同比增长40.13%；陕西历史博物馆6万人次；西安碑林博物馆3.2万人次，同比增长42%；汉景帝阳陵博物院8578人次，同比增长13%；宝鸡青铜器博物院6.1万人次、同比增长6%；大唐西市博物馆7.2万人次，同比增长4%；延安革命纪念馆5.9万人次，同比增长6%；玉华宫博物馆接待观众15.9万人次、同比增长16%；陕西自然博物馆29万人次，同比增长22%；新开馆的梁带村芮国遗址博物馆11.4万人次，司马迁墓祠纪念馆38.7万人次，同比增长4%；乾陵博物馆15.3万人次，同比增长4%；法门寺博物馆33.5万人次、同比增长16%；旬阳红军纪念馆4.8万人次、同比增长12%。游览人次的增加进一步彰显了陕西文博系统在弘扬中华优秀传统文化、彰显民众文化自信方面的重要作用。

宝鸡青铜器博物院的教育活动

汉景帝阳陵博物院主题教育活动

西北农林科技大学博览园主题活动

教育活动重参与 互动体验欢乐多

今年是陕西文博系统在春节期间推出公众互动体验活动最多的一年，各文博单位结合自身特色开展了一系列展示宣传陕西优秀传统文化、革命文化的教育活动。以陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院、西安博物院、汉景帝阳陵博物院、宝鸡青铜器博物院为代表的周、秦、汉、唐传统文化教育活动；以陕西自然博物馆、西北农林科技大学博览园等为代表的科普教育活动；以榆林民俗博物馆、安康博物馆、渭南博物馆、耀州窑博物馆为代表的民俗和非遗体验活动；以延安革命旧址、八路军西安办事处为代表的红色文化体验活动，均吸引大量观众参与，让观众在互动体验中了解历史，让传统文化更好地融入当代生活。

大明宫国家考古遗址公园社火展演

良周秦汉宫遗址的洪拳表演

文物点中年味浓 古镇古村寻乡愁

节日期间，以历史文化名镇名村、传统古村落、社区博物馆等带动的乡村游、民俗游成为公众文化游一大亮点。以良周村社区博物馆、鲁家村社区博物馆为代表的省内27家社区博物馆也成为观众寻根脉、寻乡愁的场所。省内部分文物保护单位举办了灯展、庙会、节俗展演、新春祈福等活动。西安城墙、大明宫考古遗址公园、韩城市博物馆等的新春灯会和社火展演，三原城隍庙、榆林民俗博物馆、关中民俗艺术博物馆、韩城党家村、山阳漫川关、宁强青木川等的民俗展演，大唐西市博物馆、澄城良周秦汉宫遗址等的庙会等都让公众真真切切体味到春节这一中国优秀传统节日的文化内涵，体验到了陕北、关中、陕南不同地域原生态的民俗味儿。

据统计，春节期间，黄帝陵接待观众27.9万人次，同比增长9%；大明宫国家考古遗址公园接待观众41.2万人次，同比增长11%；城墙景区接待观众14.8万人次，同比增长13%；高陵场畔农耕文化博物馆接待观众44万人次，同比增长10%；澄城尧头窑传统古村落接待观众14.3万人次，同比增长4%；青木川古镇接待观众6.2万人次，同比增长18%；漫川关古镇参观人数2.58万人次，良周村社区博物馆接待观众4万人次，安康鲁家村社区博物馆接待观众0.8万人次，进一步彰显了历史与现代交相辉映，传统与时尚完美融合的陕西新形象。

各文博单位通过节前周密部署做好应急预案和安保方案，节日期间全员在岗，加强安全巡查检查等方式，确保观众人身安全及文物安全，全省文物系统安全平稳度过春节假期。

编辑： 刘璞华