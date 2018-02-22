新年上班第一天，铜川市开展大调研解决实际问题。
新年上班第一天，铜川市开展大调研解决实际问题。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 夏飞）新年上班第一天（2月22日），铜川市市级领导和各级部门开展大调研活动，通过调研深入了解问题、解决问题。新年新气象，树立领导干部求真务实的工作作风。
大年初七（2月22日）上班第一天，铜川市果业部门组织多名农业专家和技术骨干，来到耀州区石柱镇白石村，在苹果园里为100多名果农和贫困户实地展开技能培训。专家以果园春季管理为主题，对果树的修剪、清园，以及新栽果树的苗木选择、栽植、病虫害防治等方面存在的问题，实地操作演示，给果农进行深入浅出的讲解。一些果农还踊跃提问发言，与专家现场交流讨论。通过接地气的培训为贫困户送技术，提升果园管理水平，解决果农遇到的生产技术难题，实现新年增产增收。
铜川市耀州区石柱镇白石村果农雷石元：“有些枝咱凭咱的经验感觉到咱剪下的可以，但是一听专家老师来一讲以后，咱觉得咱这还不合理。学到了很多知识，对以后的修建、管理啦还是有很大的帮助，我们感到很高兴。”
新年伊始，铜川市组织开展“不忘初心、牢记使命，冲在一线、干在实处，帮贫解困促发展”大调研活动。市级领导和部门率先行动，结合分管领域工作确定调研课题，带头到包抓企业、项目、农村、脱贫攻坚联系点等进行大调研，坚持问题导向、基层导向、需求导向、民生导向，于3月下旬完成调研并形成调研报告。引领全市各级领导干部弘扬求真务实的工作作风，通过深入调研解决实际问题。
编辑： 高政超
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