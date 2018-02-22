春运资讯·2月22日|未来三天西安至这些方向列车有座席售罄

西部网讯 今天（2月22日）是春节假期结束后的第一个工作日，但仍有不少人依然在旅途中。据了解，中国铁路西安局集团公司预计发送旅客42万人，加开去往北京、成都、温州、上海、贵阳等方向旅客列车53列，具体如下：

加开长途始发列车14列：西安北—北京西G4018次、G4020次、G4036次、G4014次，西安北—成都东G4175次，西安北—佛山D4081次，西安北—温州南G4348次，西安北—上海虹桥G4324次、G4340次、D4504次，西安—上海K4026次、K4192次，西安—贵阳K4632次，宣汉—上海K4258次。

加开省内始发列车39列：西安北～宝鸡南D6843/4次，西安北～汉中D6879/80次、D6883/4次、D6885/6次、D6887/90次、D6889/8次，西安北～宁强南D6881/2次，西安～宝鸡T7013/4次、K8199/200次，西安—宝鸡K8171次，西安～潼关K8180/79次，西安～神木K8198/7次、K8190/89次，宝鸡～神木T7012/1次，西安～安康K8184/5 K8186/3次、K8238/9 K8240/37次，安康～府谷K8204/1/4 K8203/2/3次，安康—宣汉K8213次，西安～略阳K8173/4次，榆林—西安K8249次，西安～渭南K8151/2次。

未来三天西安至成都等方向动车组列车票有座席位售罄

动车组方面：未来三天西安北开往成都、重庆、北京、广深、沪杭、济南、青岛、温州、长沙、武汉、郑州方向直通动车组列车有座席位均已售完；兰州、西宁、太原方向21日各次列车有座席均已售完，22日以后票额充足。省内延安、大荔、宝鸡方向动车组列车客流较大，部分时段有座席位已售完。

普速方面：未来三天西安至北京、上海、广州、长春、天津及西去银川、兰州以远入疆方向、呼和浩特方向三日内卧铺及有座票额基本售完，其他方向票额充足；管内榆林、神木、安康、彬县、韩城至西安方向有席席位已基本售完，其他方向票额充足。

针对节后客流高峰，客运、运输、车辆、机务、调度等部门挖潜能力，增开西安北至汉中动车组3对、至宁强南动车组1对，西安至渭南普速1对、至安康普速1对。安排西安北至成都东2对、至汉中1对、延安1对重联扩编，最大限度满足旅客出行需求。

编辑： 钟莹