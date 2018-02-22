西安收假第一天多窗口提前到岗 办事人少"难得清闲"

春节收假第一天 西安窗口单位按时到岗微笑服务

西部网讯（记者 陈嘉伟 鄢山宇） 2月22日，是春节假期结束后的第一个工作日，那上班首日窗口单位都做了那些准备，积攒了几天的业务有没有迎来办事高峰？工作人员在岗状态如何？今天上午，西部网、陕西头条记者随机走访了西安市灞桥、浐灞、长安等地多个窗口单位，了解节后上班第一天的工作情况。

提前上岗 办事人少“难得清闲”

早上8点50分，记者来到了长安区养老保险经办中心大厅，16个业务窗口工作人员已经全部到位。与齐刷刷的工作人员到岗情况相比，来办事的市民却寥寥无几，各个窗口前都显得难得的“清闲”。从9时至9点20分，来办事的市民也只有几个，与平时排长队等号的情况形成了鲜明的对比。

据了解，长安区养老保险经办中心上班时时间为上午9点。由于是收假的第一天，窗口工作人员的上班时间提前到了半个小时，早上8点半已经全员到岗，无一人缺席。

随后记者又前往了长安区政务服务中心。长安区政务服务中心一共包括三个部分，分别是行政审批服务大厅、不动产登记大厅以及便民服务大厅，涉及教育局、安监局、房管局、建设局等多个部门。

一走进便民服务大厅，就有工作人员询问办理何种业务，并帮忙抽号并指引至相关的服务窗口。西部网、陕西头条在现场看见，便民大厅里服务窗口的工作人员已全部到岗，面对前来咨询、办理业务的市民，窗口工作人员都精神抖擞微笑服务。

窗口全开 灞桥、浐灞服务单位到岗情况良好

在位于灞桥区祥云路上的灞桥区便民服务中心，今天前来办事的群众并不多。但一楼的35个综合受理窗口全部开启，业务涉及灵活就业人员养老保险缴费、学籍接转、老年证业务、流动党员管理、档案代理、个人求职、企业招聘登记等。

在二楼的灞桥区司法局服务大厅，4个公证业务，2个公证缴费业务，1个法律咨询，1个法律援助窗口全部开启，在法律咨询窗口前一名群众正在咨询法律问题。

而在灞桥区民政局婚姻登记处，办理婚姻登记的4个窗口全部有人工作人员，每个窗口前都有准备结婚的新人在做登记，而唯一不足的是在1个咨询引导窗口后并没有工作人员。

而在西安浐灞生态区行政审批服务局，整个大厅办事群众很少，但各个办事窗口却全部开启，涉及城管业务，工商登记业务，建设审批业务等。

编辑： 谢卓