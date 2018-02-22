"西安年•最中国"带动显著 7天旅游收入103.15亿元

“西安年•最中国”，西安7天旅游收入103.15亿元。
西部网讯（记者 鄢山宇） 今年春节，西安市以“西安年•最中国”为主题，策划推出了灯会、庙会、无人机灯光秀等18类180多项活动，让广大旅客和西安市民亲身感受了西安的浓浓年味。驴妈妈网发布《狗年春节出游盘点报告》显示，西安位居十大国内长线旅游目的地城市第四名，西安旅游接待人数和旅游收入均创历史新高。
今年春节假日，西安文化旅游活动丰富多彩，天气总体良好，适于探亲、休假、出行，推动了旅游接待迅猛增长。庙会祈福、观灯赏花、探亲访友、聚会休闲、温泉旅游、冰雪旅游、自驾游成为旅游主要形式。
在今年春节假期期间，“西安年•最中国”活动大放异彩，开放式景区及特色街区年味浓，其中北院门风情街接待108.39万人次，大唐不夜城“现代唐人街”接待115.4万人。截止21下午3点，西安市旅发委搭建的微博话题#我在西安过大年#话题阅读量已突破8400万。
据统计，春节假日西安共接待游客1269.49万人次，同比增长66.56%，实现旅游收入103.15亿元，同比增长137.08%。旅游接待人数和旅游收入均创历史新高。
编辑： 王瑜
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