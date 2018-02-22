宝鸡春节假期接待游客428.8万人次，民俗文化活动精彩纷呈。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 戊戌狗年春节旅游黄金周精彩落幕，记者从宝鸡市旅游发展委员会了解到，今年春节黄金周期间，宝鸡市推出精彩纷呈的文化旅游活动，吸引众多游客在宝鸡过大年。据统计，2月15日至21日，宝鸡全市共接待游客428.8万人次，同比增长23%，旅游综合收入21.7亿元。

文化活动有特色 视觉盛宴精彩纷呈

春节期间，宝鸡市推出以“欢乐中国年•幸福宝鸡游”为主题，围绕滑雪、温泉、民俗、美食、宝藏、祈福六大核心元素，精心策划组织了“体验激情速度•宝鸡滑雪嗨翻天”“冬的暖意‘泉’给你•宝鸡邀您泡温泉”“看中国到宝鸡•宝鸡宝藏最中国”“品味舌尖盛宴•逛吃宝鸡咥美食”“浓浓年味哪里寻•宝鸡邀您赏民俗”“瞻拜佛指舍利•宝鸡为您送福气”六大主题活动，市县一体、景区联动打造别样宝鸡中国年，宝鸡假日旅游市场呈现异常火爆。

宝鸡重点景区人气火爆，法门寺佛文化景区累计接待游客34.9万人次，门票收入1341.6万元，分别增长12.13%和7.79%；太白山旅游区丰富多彩的庆新春文艺活动激情四射，为游客带来一场热闹而别样的新春之旅，累计接待游客16.11万人次，实现综合收入2072.6万元；周公庙景区累计接待游客6.91万人次，门票收入380.1万元，分别增长33.1%和35.2%；五丈原诸葛亮庙入园人数3.14万人，增长33.7%；龙门洞入园人数4.76万人次，增长26.4%；七星河湿地公园入园人数55.6万人次，增长30%；灵山景区、西府老街、西岐民俗村、凤翔东湖等景区日接待游客均在2万人次以上。

法门寺佛文化景区举行了祈福法会、瞻拜舍利、千僧过堂、法门往事演出等活动，特别是在合十舍利塔大殿举办的“茶韵飘香•福旺法门”禅茶表演，通过演艺呈现17道禅茶工艺，让游客切实感悟到传统文化的博大精深；太白山旅游区清雅脱俗的百人太极拳、声势浩荡的社火队、迎新春游园娱乐和演唱会等文艺活动丰富多彩、年味十足，大量游客和家人一起荡秋千、放风筝，追忆童趣、品味乡愁，感受别样新年；九龙山景区举办了“第二届民俗文化艺术节”，从正月初一到十五，开光法会、上刀山、民间社火、西山酒歌表演、秦腔及锣鼓大赛等艺术活动轮番上阵，让游客天天乐不停，仅大年初一就接待游客12.6万人次，宝鸡旅游“东热西凉”的格局得到有效改善。

陇县精心部署了“看社火•来陇州”系列文化活动，旅游人数成倍增长。凤县策划推出了“文艺闹新春•凤县过大年”、凤羌文化体验等12项文化活动，吸引了大量的自驾游。金台观、灵山、钓鱼台等景区结合自身文化资源优势和乡风民俗，也都相继推出了一系列新春文化活动，宝鸡全市各大景区呈现出了天天有主题、处处有活动的热闹场面，让游客流连忘返。