【新老陕·陕西情】两个香港人在西安

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）欢迎收看春节特别节目《新老陕·陕西情》。今天，我们要给您介绍的是来自香港的两位新老陕。他们爱吃臊子面、烤肉串、胡辣汤。如果不是说一口粤语，谁也看不出他们是香港人。那么， 他们两人是怎么来的西安？又是因为什么留在了西安？作为新老陕，他们对于陕西的发展又有着怎样的情感寄托？

腊月二十一刚过，西安街头处处弥漫着浓浓的年味。67岁的陈业明来到炭市街批发市场为家人置办年货。

陈业明：“给我是多少钱？”

红枣老板：“卖30元。”

陈业明：“我呢。”

红枣老板：“给你算老价钱嘛，老熟人了嘛。”

陈业明是香港人，但在西安已经生活31年了，可以说是个地地道道的老陕了。几年前，妻子和女儿定居澳大利亚，每次去看望她们，陈业明都要带上红枣小米等陕西特产，今年春节也不例外。

陈业明：“这个香港和澳大利亚是没有的，真的只有这里有，好的金黄金黄的，我每次回去我太太跟小孩都喜欢吃这个，煲下去清香清香的这个小米。”

当陈业明忙着置办年货的时候，另一个生活在西安的香港人陈泽权结束了上午的工作，来到饭馆吃饭，不看菜单就点了一桌子的臊子面。

哨子面馆服务员：“这个你要几盘？”

陈泽权：“五盘。”

服务员：“30碗您吃得完不？”

陈泽权：“当然吃得完，我一个人吃20多碗。”

一会功夫，20多碗一口香哨子面下肚，陈泽权还不忘发个朋友圈炫耀一下。

两个香港人，除了口音没有改变外，生活习惯已经完全和老陕一样了，伴随西安的一路发展，他们也收获着梦想与财富。1986年，30多岁的陈业明应朋友的邀请，来西安打算开个特色餐厅，可到了西安一下飞机，他就觉得有些不对劲。

陈业明：“西安宾馆对面，他说对面就是你的剧院餐厅，我一看对面都是农地，我说不可能，怎么在农村开个剧院餐厅，他说就是，这里是一个旅游城市。”

上世纪80年代后期，西安刚开始打造旅游城市，但相关的配套却极其落后，天一擦黑饭馆都关门了。

陈业明：“晚上8点钟，他说我们厨房和服务员都下班了，我想这不是个旅游城市吗？怎么会这样。基本上从下飞机到西安宾馆，我就想最多待三个月，也有可能三个星期我就走。”

抱着试试看的心态，陈业明和朋友开始建设他们的剧院餐厅——西安唐乐宫。他们的剧院餐厅不仅菜品新颖别致，富有陕西历史特色的仿唐歌舞也是演绎得惟妙惟肖。剧院餐厅一开张，就成为西安的特色旅游项目，吸引了来自世界各地的宾客。

陈业明：“我们开业一年就接待了十几个总统总理，基本上都是我在门口迎接他们，带领他们去餐厅。”

事业上的巨大成功，让陈业明打消了离开西安的念头，在此后一年多的时间里，他去了西安的城墙、钟楼、兵马俑，陕西厚重的历史、丰富的文化遗存让他惊叹不已。慢慢地，他觉得自己越来越喜欢上了西安这个城市。

陈业明：“我觉得西安的文化把我留下来了，我整天跟人说，怎么土气，我们去欧洲意大利也有一二百年的建筑，怎么土气了，这是文化底蕴，怎么能叫土气。”

陈业明不仅喜欢上了西安的文化，1993年，他还娶了个漂亮的西安媳妇，又生了两个女儿。一个女婿半个儿，陈业明成了名副其实的西安人，而且，他的事业蒸蒸日上，不知不觉已在西安生活了24年。2011年，陈业明从唐乐宫退休，自己经营了两家港式餐厅，一家是原汁原味的粤菜，另一家则对粤菜进行了改良，融入了陕西元素。

陈业明：“通常广东是清蒸，我们加了辣椒，口味更加重，还有这个小米鱼滑，我在香港都不知道有小米。”

陈业明的餐厅成了在西安工作生活的香港人经常聚集的地方。陈泽权就是这里的常客，在这里，大家常常聊起自己与西安的情缘。

陈泽权是2005年来到西安的，当时正赶上西安房地产的发展起步阶段，他在一家港资房产企业负责销售，淘得了自己的第一桶金。

陈泽权：“2007年左右，我们发现有很多陕北人过来买房，有很多销售人员说，我要等陕北人过来买房，我就想，这不能等，一定要去找他们，那时候我们也经常去陕北榆林这些地方，吸引很多陕北客户过来买房。”

西安的快速发展让陈泽权所在的公司赚得盆满钵满，2016年，当他供职的房产公司移师上海发展时，他却看到了西安发展的巨大空间，选择了留下来，和朋友合伙在西安开办了一家医疗美容医院。

陈泽权：“经济发展的很快，人家不单单是吃饱穿暖，对吃呀住呀都有更高要求，就是对自己形象的要求会比较高，所以我们觉得西安这个市场还是可以的。”

一年多下来，医院经营非常不错，尤其到了春节前后，来美容的人最多。

陈泽权：“过年前我们生意特别好，因为女孩子都要以美丽的脸去迎接新年。”

每年春节，总是有香港朋友来西安旅游，陈业明总是邀请他们到当地的苍蝇馆子、鸡毛小店里就餐，烤肉烤筋、鸡蛋醪糟、胡辣汤、擀面皮、孜然炒肉夹馍，再加上一瓶冰峰汽水，不管朋友能不能接受，陈业明总要一股脑介绍给人家。

陈业明：“烤牛肉串一定要有孜然的味道才好吃，你吃完这个让你回味无穷。”

记者：“你们那个地方会吃这么口味重的东西吗？”

客人：“不会，吃了会疯掉，辣得疯掉。”

在西安，谁家的烤肉好吃，谁家的胡辣汤肉丸筋道，哪个犄角旮旯有好吃的粉蒸肉，他都如数家珍。位于洒金桥的这家烤肉店就是陈业明的最爱。

陈业明：“整个洒金桥，那么多烤肉，就他家最好，干干净净，他家的肉又比较嫩。”

洒金桥一带几个烤肉店陈业明是常客，在这些伙计眼里，陈业明是一个讲粤语的老陕，更是一个嘴叼的吃货。

烤肉老板：“他是老西安了，舌头一顺就是正儿八经西安人了。”

陈业明说，现在，随着“一带一路”建设，作为世界历史文化名城和国家中心城市，西安既有厚重的历史感，也有时尚的现代感。西安在香港的名气也是越来越大，这一点，让他们这些常年生活在西安的香港人感到自豪与骄傲。

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编辑： 辛超