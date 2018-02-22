【新老陕·陕西情】陈高志：一位川商的陕西情

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 陈刚 董超）25年前，他从四川德阳的一个贫困小山村来到古城西安，从上大学到创业，人生中最美好的时光和经历都留在了陕西。翻越千年蜀道，陕西，成为他情感深处的第二故乡，在积极参与陕西一些重大项目建设的同时，他也以一位新老陕的浓厚情感回报着养育他的三秦大地。今天的春节特别节目《新老陕·陕西情》，我们来认识这位在陕西的四川商人陈高志。

农历腊月二十三，中国传统年俗里北方的小年，古城西安的大街小巷张灯结彩，透着浓浓的年味儿。而此时，也是陈高志一年当中最忙碌的时候，旗下26家子公司一年的事务都需要盘点。

一大早，他就来到一家子公司听取西成高铁项目开通运营后的总结汇报。对于久居陕西的四川籍商人陈高志来说，能参与西成高铁信息技术建设是他引以为豪的事情，这条高铁巨龙不仅缩短了他和家乡的时空，更重要的是，实现了陕西与四川、重庆在人力、信息、资源、科技等优势的互融互通，让他们这些在陕川商看到了合作共赢的无限商机。

陕西亿杰控股集团董事长、在陕川渝商会会长陈高志：“陕西这个地方的区位优势和科技、人才优势，吸引着我在这不断地发展壮大。尤其是待了这么多年，对陕西、对西安有着浓厚的感情，从上学到工作都20多年了，我们对西安未来的发展也是一片看好。”

1993年，家境贫寒的四川德阳农村小伙子陈高志带着父母东拼西凑的学费来到西安上大学，为了减轻家里的负担，他在课余时间勤工俭学做起了卖贺卡、地图、煤气节气器等各类小生意，为以后的经商打下了基础。大学毕业后，陈高志被分配到西安市人事局工作，然而，他并不满足于按部就班的生活。一年多以后，他毅然选择辞去“铁饭碗”，开始为实现经商的梦想继续打拼。

陈高志卖过锅炉、修过路、开过矿、办过厂，历经风雨和煎熬，几番折腾下来，不服输的他终于赚到了事业发展上真正意义的“第一桶金”。

陈高志：“企业的发展在我来看有三个吻合，吻合科技的发展，吻合时代的发展，更重要是吻合政策的发展。当时国家提出西部大开发，西安是西部大开发的桥头堡位置，我觉得西安的潜力会很大，抓住西部大开发的机遇，我们就开始拓展环保领域的事业。”

2003年，陈高志成立了陕西亿杰控股集团，广泛涉及节能环保、新能源、新材料、大健康等多元新兴产业，业务以陕西为中心，迅速辐射国内外各地，十多年执着坚守、艰辛奋斗，他硬是打拼出了一个产值百亿元的现代企业集群，在企业迈向国际化发展的同时，助推陕西“一带一路”建设。

陈高志：“我们在‘一带一路’国家沿线，也在积极地走出去，坚持走出去和引进来并重，比如说我们在俄罗斯投资了秦始皇大饭店，在那里可以展览、演艺、可以有餐饮，讲好中国故事，宣传好我们的陕西文化。”

这两年，陈高志不断拓展企业在生态环保、节能减排等领域多方面合作，并且参与陕西混合所有制改革。这家位于咸阳纺织工业园区的陕西煤业化工新型能源有限公司供热中心，是陈高志所在的亿杰集团与陕煤化集团共同成立的混合所有制企业，也是国内目前规模最大、技术最先进的清洁煤粉生产企业和高效煤粉锅炉集中供热运营商。而在全国，亿杰控股已在13个省市发展煤炭清洁高效利用项目24个。

陈高志：“煤炭关键是如何利用，如何把它清洁化，如何把它高效利用，这样通过我们先进的技术处理以后，我们的排放标准比天然气的指标要低很多，所以说我们的煤炭也可以是清洁能源。”

陕西煤业化工新型能源有限公司党委书记、董事长方刚：“亿杰在管理方面有灵活高效的决策机制，在控制成本和内部管理方面有很多好的做法。另外他们在环保方面本身也做了很多前期的尝试，有丰富的经验，所以我们在选择合作伙伴方面，优先考虑了亿杰。”

检查完供热中心工作，简单吃过午饭，陈高志又赶往西安交通大学能源与动力工程学院实验室，敦促“产学研”项目的进展情况。

西安交通大学能源与动力工程学院教授谭厚章：“咱们合作的项目现在已经跟国电集团、陕煤集团、渭化集团已经开展了工作，我们主要是针对环保的治理，包括烟囱的消白烟、消除雾霾的影响。”

陈高志：“这个效果非常好，大唐发电也主动找我们。”

身兼数职的工作是忙碌的，但陈志高念念不忘春节前去扶贫点看一看。在公司扶贫点——富平县老庙镇万斛村，陈高志和川渝商会的成员看望慰问了村里的贫困户。如今，在商会的帮扶下，村里发展起了花椒种植、加工的产业脱贫项目。

陈高志：“现在你们遇到最大的困难是什么？”

富平县老庙镇万斛村花椒合作社理事长许林章：“最大的困难就是销路问题。”

陈高志：“销路问题，刚好，你看我们川渝商会很多会员企业都是开餐饮的，有多少，我们商会帮你销售，打开这个销路。”

富平县老庙镇万斛村第一书记王耀军：“我们在川渝商会的帮助下，以公司+合作社+农户的方式来带动我们的贫困户，我们有决心在三年之内，我们62户贫困户全部脱贫。”

因为从小过惯了穷日子，这些年，陈高志在企业发展壮大的同时，把很大一部分精力都用在了扶贫帮困和爱心慈善事业上，用他的话来说，就是要回报社会，回报养育他的第二故乡--陕西。

陈高志：“作为我们企业发展壮大了，也要承担更多的社会责任，一方面是把自己的企业经营好，提供更多的社会岗位，为国家缴更多的税;另一方面我们也积极响应中央提出的万企帮万村、千企连千村，包括百村百店、精准扶贫活动，让他们真正地走出贫困。”

新年孕育着新希望。陈高志说，他这个新老陕会扎根陕西这片他热爱的土地，不忘初心，继续前进。

陈高志：“我现在在陕西已经25年了，作为一个新老陕，我继续扎根陕西，继续把我们企业发展壮大，为我们陕西经济社会的发展，为陕西的追赶超越，为伟大复兴的中国梦作出我们自己应有的贡献。”

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编辑： 辛超