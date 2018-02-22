【新老陕·陕西情】林启龙：陕西是创业的热土

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 支磊 王挺）欢迎收看今日点击春节特别节目《新老陕·陕西情》。30年前，22岁的浙江小伙林启龙只身来到陕西咸阳创业。一晃三十年过去了，如今，林启龙生意越做越大，还把家安在了陕西，并且带动了老家不少的亲朋好友到陕西创业发展。对林启龙来说，陕西既是他事业发达的沃土，又是他心里最温馨的“家”。

每逢周末,在咸阳市做生意的浙江商人林启龙便会约上几个好友，一起去咥一碗陕西羊肉泡馍。

服务员：“三位里边请，看你今儿泡馍吃羊肉的还是牛肉的？”

林启龙：“羊肉的。”

服务员：“自己掰还是机器绞?”

林启龙：“自己掰，手掰好吃。”

林启龙至今还记得，他来陕西吃的第一碗羊肉泡馍就是在这家店里。如今，他已经是这家店30年的老主顾了。

林启龙：“当时第一次吃掰得挺大的，你看现在掰得细细的，我看这边人都掰得细，说掰的细好吃，还真的，越细越好吃。”

好友袁弘：“我记得你当时还不习惯，吃不惯。”

林启龙：“当时想着吃不了这个，后来一吃味道挺好。”

好友袁弘：“老家都吃大米。”

林启龙：“就是。”

从顿顿不离大米，到每周都要吃顿羊肉泡馍，林启龙的饮食习惯已经完全成了一名地道老陕。

林启龙：“现在吃习惯了，隔三差五还要吃一下，不吃还想呢。现在待的时间长了，感觉陕西人就跟这泡馍一样，实在。”

林启龙是浙江台州人，1988年，22岁的他从浙江沿着陇海线一路寻找商机，最终落脚陕西咸阳，做起了眼镜销售的生意。

记者：“当时为什么会选择在咸阳？”

林启龙：“当时主要是考虑陇海线上比较富裕一点，所以当时就选择在咸阳这个地方落脚了。”

林启龙是最早一批进入陕西做眼镜生意的浙江人。他还记得，当年，由于陕西的开放程度要比沿海落后，大家观念相对比较保守，对于做生意还戴着“有色眼镜”。

林启龙：“当时来的时候，这边的商业氛围跟南方没办法比，你像当地的人当初都以为外地人来了，把钱都挣走了。”

商业氛围差，思想观念保守，加之地域不同，饮食差异，这对于一心想干事的林启龙来说都是不小的挑战。于是，他主动和陕西人交朋友，从吃羊肉泡开始，通过各种方式让自己融入到陕西人的生活。上世纪八十年代，林启龙从租赁柜台卖眼镜，到开起自己的眼镜店，起初的生意还算一帆风顺。然而，天有不测风云，1995年，一场大火导致他的眼镜店损失惨重。

林启龙：“当时心情是很复杂的，一个外地人在这边，经历这么多事，心里很难受，感觉生意上也是起起落落的，不是很好，所以有回去的打算。”

然而，就在林启龙四处犯难心灰意冷之际，在店里打工的陕西籍员工没有一个离开。他在陕西交往的朋友们也是出钱的出钱，出力的出力，最终帮助林启龙走出了困境。

林启龙：“能得到这边朋友的帮助，很感动，最后也以这个为动力，我坚持下来，干到现在。”

在林启龙看来，陕西人重义气讲情义，而陕西深厚的文化底蕴也令他着迷。所谓天道酬勤、人道酬善、商道酬信，林启龙从陕西人、陕西的文化中不断汲取养分，来经营自己的生意，取得了很好的效果。2008年，已经开了6家眼镜店的林启龙又再次创业，建起了至今还是咸阳最大的婚纱影楼。

林启龙：“有个电视剧叫《花好月正圆》，里面周莹的服装，再一个在陕西嘛，好像那个还挺适合的在这边的话，能不能引进这个系列的。”

工作人员：“那个款式，我也看那个电视剧了，里面的衣服确实也挺精致挺好看的，那个也可以。”

如今，经过三十年的打拼，林启龙的事业正稳步推进，他也早就把家安在了咸阳。后来，浙江台州的十几个本家亲戚也跟随林启龙来到陕西创业发展。尤其是近几年来，随着国家多项政策的扶持，随着西咸一体化，中国（陕西）自由贸易试验区的建设，林启龙更是深切体会到自己当初来陕西创业发展的选择是正确的。

林启龙：“这两年陕西这边发展很快，然后从投资环境，办事效率，都有很大的提高，我们很多老乡，现在都准备在这里投资，我也想找准时机投资一个创新的项目。”

每到年底，都是眼镜店换新货和婚纱影楼最忙碌的时候，多年养成的习惯，林启龙还是凡事亲力亲为。

工作人员：“最近因为天气慢慢暖和了，太阳镜现在销量还挺不错的，像那种时尚一点的个性一点的，现在备受年轻人的喜欢。”

林启龙：“年后还要到一批新货，比较适合现在的年轻人，到时候多给顾客介绍介绍。”

安排好眼镜店的工作，林启龙又来到婚纱影楼。

林启龙：“今年春节期间，应该增加一些民族的文化元素在里边，还有就是古装要多加一点。”

今年春节，由于林启龙的媳妇要带着孩子回台州老家祭祖，就剩下林启龙一个人在咸阳照顾店面，得知他今年过年一个人在咸阳，好友袁弘特意邀请林启龙到自己家过年三十。为此，袁弘的老父亲还写了一副特别有寓意的春联。

林启龙：“秦风汉韵吴越情，浙陕迎春一家亲，春满三秦。”

南方的汤圆北方的饺子，饺子是陕西人过年必不可少的团圆饭，在陕西多年，林启龙也慢慢学会了包饺子。

袁弘爱人：“我给你教一种包法，金元宝，还简单还好学，把边边压上，这样一番，祝你在陕西发大财。”

林启龙：“谢谢，这个好学。”

好友袁弘：“媳妇和娃回去了？”

林启龙：“前几天已经回去过年去了，我又走不了啦。”

好友袁弘：“你都来陕西有二十年了吧？”

林启龙：“快三十年了，我是88年来的。”

袁弘：“过年回不去的话，就在我们这儿，跟朋友们包个饺子，喝喝酒。”

好友的盛情款待，让林启龙感受到了年节特有的温馨。其实，在林启龙心里，他的青春、事业、家都已经和陕西融为一体，自己已经是个地道的老陕了。

“浙陕一家亲，狗年行大运，旺旺旺。”

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编辑： 辛超