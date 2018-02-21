陕西春节消费市场实现销售287亿元 同比增长10.7%

西部网讯（记者 李媛）记者2月21日从陕西省商务厅了解到，2018年春节假期陕西消费市场供应充足，促销活动丰富，市场运行总体平稳。经统计，全省消费市场实现销售287.7亿元，同比增长10.7%，其中：商品零售257.4亿元，同比增长10.5%；餐饮收入30.3亿元，同比增长12.3%。

西安市黄金周消费市场实现162亿元，同比增长10.2%；铜川、安康、汉中、商洛市、杨凌示范区、咸阳、宝鸡、渭南、延安和榆林市实现销售额同比分别增长14.5%、13.8%、13.7%、13.2%、13%、12.7%、12.1%、12%、11.7%和8.6%。

全省各地市促消活动亮点多、年味浓

从2月开始（15天左右），西安市在市内各大景区举办“2018西安年·最中国”新春系列活动，在活动主会场西安市曲江新区大唐不夜城，众多市民与游客们逛大街、看表演、赏花灯、品美食，度过一个丰富多彩、热闹非凡的狗年春节。

铜川市照金国际滑雪场以“红星迎冬奥 幸福耀照金”为主题的2018年陕西省首届高山滑雪锦标赛暨第二届照金滑雪公开赛吸引了全国各地滑雪爱好者、游客和当地群众，春节期间雪场销售额明显上升，市民消费动力强劲。

商洛市组织了“2018商洛约你过大年”活动，通过线上线下销售等形式，吸引和方便消费购买，使年货购物节活动丰富多样，异彩纷呈。

延安市2月3日-11日，在圣地河谷金组织60户龙头企业，设置96个展位，举办为期9天的“年货大集”促销展会。

其他市（区）也组织了各大商贸企业推出“打折、特价、抽奖、满额赠、满额减”等促销活动，开展了美化店堂、提前开门、延时关店、年货团购等扩大消费措施，节日消费旺盛。

商品零售人气旺热点多 西安商品零售149亿元

节日期间全省大中型商场、超市人潮涌动，购销两旺。西安市商品零售实现149亿元，同比增长10%，杨凌示范区、安康、铜川、汉中、商洛、咸阳、宝鸡、渭南、延安和榆林市实现商品零售额同比分别增长14%、13.9%、13.8%、13.4%、13.2%、13.1%、12.1%、12.1%、11.7%和8.3%。

西安市金鹰国际、永辉超市和世纪金花销售同比分别增长51.64%、32.57%和29.08%；渭南市国贸商厦、恒基购物中心销售同比均增长12%左右；咸阳市开元商城、华润万家和人人乐超市等大型商超企业销售额同比分别增涨23.37%、22.54%和21.35%；安康市南方百货和华润万家销售同比分别增长42.35%和36.52%；榆林市国贸购物中心销售同比增长30.18%。

据对全省28家172个信息泵门店按日可比监测数据显示，春节假期零售额累计实现超3亿元，与去年同期基本持平，消费热点主要集中在五金及电料类、体育娱乐用品为、珠宝首饰类、电脑及文化办公用品类、通讯器材类、日用品类、饮料类、针纺织品类、中西医药及器械类和家用电器及数码产品类等10大类商品，零售额同比分别增长111.93%、58.93%、43.04%、28.18%、18.24%、9.5%、8.55%、7.19%、6.4%和3.12%。

特色美食受追捧增长快 各地市餐饮收入均有增长

春节假期餐饮业以旅游休闲、特色美食、亲朋团圆和迎新年夜饭等为主题。西安市餐饮收入13亿元，同比增长12.7%。铜川、汉中、商洛、宝鸡、安康、咸阳、渭南、延安、榆林市和杨凌示范区节日期间餐饮收入同比分别增长30%、16%、13.5%、13.4%、12.8%、11.3%、11%、10.9%、9.8%和7.2%。

西安“永兴坊”、沙河“水街”、咸阳“马嵬驿”和渭南“老街”等陕西特色美食街区游人爆满，其中：“永兴坊”春节期间客流量超过10万人次；“马嵬驿”和“袁家村”日客流量超过11万人，销售额1200万元以上。回坊文化风情街，灌汤包、牛羊肉、柿子饼等地方特色食品都是抢手美食，不仅外地游客喜欢，本地百姓也时不时去解馋，大众餐饮、具有陕西特色的民风民俗小吃是西安年餐饮市场的主旋律。

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厉害了！我省7天接待游客超4000万人次

旅游收入207.17亿元

今天（2月22日）是春节黄金周上班第一天。据国家旅游局数据中心综合测算，2018年春节假日，全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，前四天位列全国接待游客量前十的陕西，7天接待了国内外游客超4096.9万人次。

陕西客流高峰在大年初一

四川来陕游客最多

在国际范、中国风、陕西味的过大年目标下，陕西旅游以全新时尚的形象吸引了海内外游客。据统计，春节假期全省共接待游客4096.9万人次，同比增长35.3%；旅游收入207.17亿元，同比增长40.5%。其中西安共接待游客1269.49万人次，同比增长66.56%，实现旅游收入103.15亿元，同比增长137.08%。

从游客流量来看，大年初一出现客流高峰，48个重点监测景区游客达到204万人次，主要是祈福游园游客。从游客构成看，本省游客占73.4%，外省游客占26.6%，外省游客数量前五位依次为四川、河南、山西、甘肃、山东。从出游意愿来看，休闲度假占来陕游客总人数的24.37%，观光游览占50.18%，探亲访友占20.19%。从旅游目的地看，国内跨省游和近郊游是出游首选，西安市依旧是最受游客欢迎的十大城市旅游目的地，韩城市、临潼区、蓝田县、礼泉县、柞水县、宜川县逐渐成为区域性目的地。

品牌活动带动游客增幅

西安、榆林、宝鸡游客增幅最高

灯会庙会、节庆活动以及各地市品牌营销，让陕西旅游进一步提升了国内外美誉度。西安市“2018西安年·最中国”系列文化旅游活动精彩亮相；宝鸡市推出“滑雪、温泉、民俗、美食、宝藏、祈福”六大主题活动；延安市举办“千里冰封万里雪飘”2018中国延安冰雪旅游季暨“延安过大年”活动；榆林市“2018陕北榆林过大年”活动；商洛市“商洛约你过大年”推出“年货会、非遗展演、祈福庙会、棣花演艺、花车巡游、激情冰雪节”等六类主题活动；韩城市继续举办2018中国·韩城“一带一路”国际灯光艺术节……都极大提升了陕西旅游在国际国内的美誉度。

春节期间，西安市旅游接待人数增幅最大，为66%，榆林市为39.6%，宝鸡市23%，商洛市21.1%，延安市18.4%。据统计，兵马俑接待游客36.8万人次，华清池接待游客18.3万人次，大雁塔景区接待游客8.4万人次，白云山接待游客22.9万人次，药王山接待游客13.7万人次，沿黄旅游带司马迁祠景区接待游客38.7万人次。蓝田县、礼泉县、大荔县等接待游客均超过了120万人次。

西安年·最中国

182项新春活动点亮西安

今年，西安市以“西安年·最中国”为春节主题，策划了包括灯会、庙会、社火等传统文化展演和无人机表演等时尚元素在内的182项文化旅游活动，让广大游客和本地市民亲身感受了在西安过中国年的乐趣和浓郁年味儿。

根据数据显示，仅大年初一晚间，曲江核心景区游客已经超过20万人次。同时，各大景区的灯光秀、非遗演出、社火表演等都吸引了游客观赏。西安秦岭野生动物园举办了第六届旺长安新春庙会，大年初一至初六景区接待人次104683人，较去年同期增长82.26%。除了传统表演，西安的无人机灯光秀也成为今年春节活动的一大亮点，数百架无人机翱翔在西安上空，为游客带来了一场美轮美奂的灯光秀，既时尚又炫酷。

此外，由西安市旅游发展委员会主办的“2018西安年·最中国”#我在西安过大年#全国百名游客西安行活动也在春节期间举办。活动邀请了来自北京、上海、广州、成都、郑州等城市游客及家庭共计100名旅游达人来西安过大年，并在微博上展开对“西安年·最中国”的宣传互动，据了解，截止2月21日中午，微博话题#我在西安过大年#阅读量已经超过8000万次。记者 李怡 田蕾

>>春节·消费

全省消费市场实现销售287亿元

“2018西安年·最中国”成亮点

昨日，记者从陕西省商务厅了解到，陕西春节消费市场实现销售287亿元增长10.7%。

据统计西安市黄金周消费市场实现162亿元，同比增长10.2%，其中日用百货商品零售约149亿元，销售同比增长10%，餐饮收入约13亿元，销售同比增长12.7%。

据介绍，从2月开始，西安市在各大景区举办“西安年·最中国”新春系列活动，在大唐不夜城，众多市民与游客逛街、看表演、赏花灯、品美食。铜川市照金国际滑雪场的滑雪公开赛吸引了全国各地滑雪爱好者、游客和当地群众，春节期间雪场销售额明显上升，市民消费动力强劲。商洛市组织了“2018商洛约你过大年”活动，通过线上线下销售等形式吸引和方便消费购买，年货购物节活动丰富多样。延安组织龙头企业、设置展位，举办“年货大集”促销展会。

春节假期餐饮业以旅游休闲、特色美食、亲朋团圆和迎新年夜饭等为主题。西安“永兴坊”、沙河“水街”、咸阳“马嵬驿”和渭南“老街”等陕西特色美食街区游人爆满。

据全省172家生活必需品企业监测显示，我省必需品市场价格和交易量呈节前规律性上涨、节日期间逐步回落走势。粮、油、肉、禽、蛋、水产品、水果等价量小幅波动。预计节后随着气温回升和地产菜陆续上市，蔬菜价格将规律性下跌。记者 黄涛 李王艳

>>春节·旅游

博物馆成“网红” 体验传统文化过大年

今年春节，我省共有1076万人次在文博单位里体验传统文化，感受中华文明，追寻文化记忆。

随着《国家宝藏》等文博类节目的走红，博物馆成为被公众热捧的“网红”。节日期间，除各单位现有陈列展览之外，以梁带村芮国遗址博物馆新展、陕西历史博物馆馆藏国宝“唐懿德太子墓阙楼仪仗图特展”“鉴耀海丝——海上丝绸之路和铜镜精粹展”“骏犬啸天——戊戌狗年新春生肖文物图片联展”等为代表的109个新开放展览也吸引不少观众前来参观。

今年各文博单位结合自身特色开展了一系列展示宣传陕西优秀传统文化、革命文化的教育活动。以陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院、西安博物院、汉景帝阳陵博物院、宝鸡青铜器博物院为代表的周、秦、汉、唐传统文化教育活动；以陕西自然博物馆、西北农林科技大学博览园等为代表的科普教育活动；以榆林民俗博物馆、安康博物馆、渭南博物馆、耀州窑博物馆为代表的民俗和非遗体验活动；以延安革命旧址、八路军西安办事处为代表的红色文化体验活动，均吸引了大量观众参与，让观众在互动体验中了解历史，让传统文化更好地融入当代生活。

节日期间以历史文化名镇名村、传统古村落、社区博物馆等带动的乡村游、民俗游也成为公众文化游一大亮点。以良周村社区博物馆、鲁家村社区博物馆为代表的省内27家社区博物馆也成为观众寻根脉、寻乡愁的场所。

省内部分文物保护单位举办了灯展、庙会、节俗展演、新春祈福等活动。西安城墙、大明宫遗址公园、韩城市博物馆等的新春灯会和社火展演，三原城隍庙、榆林民俗博物馆、关中民俗艺术博物馆、韩城党家村、山阳漫川关、宁强青木川等的民俗展演让公众真真切切体味到春节这一传统节日的文化内涵，体验到了陕北、关中、陕南不同地域原生态的民俗味儿。记者 马虎振

>>春运·民航

西安咸阳机场昨运送旅客13万人次

昨日，西安咸阳国际机场迎来返程高峰，单日运送旅客13万人次，主要集中在北上广深等方向。

据了解，昨日西安咸阳国际机场共运送旅客约13万人次，起降航班约900余架次，和去年同期相比增加10%，旅客主要集中在北上广深等方向。记者 赵瑞利

>>春运·交通

春节假期全省未发生较大交通事故

整个春节长假期间，全省交警部门加大警力投入，确保全省未发生一次死亡3人以上的较大道路交通事故和长时间、大面积的交通拥堵。

据介绍，截至2月20日12时，全省公安交警累计出动警力5.9万余人次、警车1.4万余台次，启动交警执法站237个，设置临时执勤点770个，共查处超速行驶违法行为3979起、客车超员90起、酒后驾驶72起、违法占用高速公路应急车道103起，全省未发生一次死亡3人以上的较大道路交通事故和长时间、大面积的交通拥堵。记者 李小博

编辑： 张娟