曲江成春节热门景区 西安出动交警2.1万人次保畅通

西部网讯（记者 刘望）记者2月21日下午从西安市交警支队了解到，2018年春节期间，西安交警共出动警力2.1万人次。西安全市未发生重特大道路交通事故，春节期间西安交通事故起数，死亡人数，受伤人数，经济损失分别下降25%、57.14%、75%、83.97%。

今年春节西安市启动了“西安年·最中国”系列活动，182项娱乐活动增添了许多年味，也吸引了群众外出游玩。2月16日（正月初一）晚，交警部门根据人流状况决定封闭雁塔南路主道，改为700个停车位的临时停车场，2月17日初二上午，交警部门再次部署，调整了雁塔西路等路段的停放规则。

交警部门还将雁塔南路（雁南一路至雁南三路段）设置为交通管制核心区，并围绕核心区制定了三道交通安保防线，协调毗邻的区域做好了联动和交通管控工作，其中有4个交警大队先后启动一级勤务，全员在岗在位，确保了各项活动交通安全畅通。

交警曲江大队作为“西安年”系列活动的主要举办地，仅正月初一晚间，景区的游客就超过了20万人次，交通管理工作面临空前压力。曲江交警全员放弃休假，在2月14日提前进行了道路交通防控演练，每天安排警力380人次，95个岗位。开辟新增路面临时停车场12处，有效缓解了游客停车难。

临潼区公安局全力做好兵马俑、华清池景区周边交通保畅工作，特别是在取消摆渡车，游客日均接待量达到7万人次的巨大压力下，每天出动警力160人全面加强景区交通疏导，节日期间临潼全域交通有序、秩序良好，未发生长时间交通拥堵。

编辑： 张娟