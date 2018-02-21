稀罕！ 十余对双胞胎现身西安钟鼓楼广场

十余对双胞胎现身西安钟鼓楼广场。
十余对双胞胎现身西安钟鼓楼广场。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 冯勇）平时见了双胞胎，很多人可能都想要拍照留念，2月21日可不得了了，西安钟鼓楼广场出现了十几对双胞胎，大伙眼睛都看不过来了。
市民：“第一次见这么多双胞胎在一块。”
市民：“小朋友见过，但是大人真的没怎么见过。”
市民：“尤其是奶奶。”
这么多长得一样的人，看得人都眼花了，有小朋友提出了自己的新年愿望。
小朋友：“我希望我妈妈再生一个，可以陪我一起玩，再生一个双胞胎。”
妈妈：“不可能。”
双胞胎：“我们从河南洛阳来，我是姐姐（我是妹妹），我俩每次在一块，爱好也一样。”
双胞胎：“从山西赶过来，结婚也考虑找个双胞胎，经常我俩都去当伴娘。”
双胞胎：“现在长得没有我们上学时候像了，媳妇最容易把我俩认错的就是背影，经常把手拉错了，牵错了。”
双胞胎：“我家老大头上两个旋，老二一个旋，这是唯一的区别。”
双胞胎：“有时候我选衣服，有时候不给她说，我买好了给她，她说你在哪买的，可以呀！”
双胞胎：“小时候在幼儿园，上山下乡，参加工作，都是一个单位的。”
而且，这些双胞胎大多从全国各地赶来。
双胞胎：“从内蒙坐了十几个小时的硬座，来到西安参加这个活动，像是找到了自己的组织。”
双胞胎：“全国总共两千来对，真幸福。”
当然，这些双胞胎走在路上，不光满满回头率，大伙都很羡慕呀。
市民：“是真的很好，从小就有一个玩伴，但是这种事可遇不可求。”
这不，有路过的双胞胎，也加入了进来。
路过的双胞胎：“同行还发现好几对双胞胎，双胞胎看见双胞胎很亲切。”
路过的双胞胎：“我觉得蛮好玩的，看见这么多双胞胎。”
编辑： 张娟
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