十多辆车后视镜被盗，嫌疑人留字条要500块钱。
十多辆车后视镜被盗，嫌疑人留字条要500块钱。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 赵杨梅子）本来大过年的大伙都心情好，可对于王先生来说，真是有苦说不出。这不，把爱车停在楼下，可一觉醒来，傻眼了。
王先生：“过来开车的时候，车镜子不见了，我看玻璃上粘了个纸，两边镜子都没了，我就把这个撕下来，上面写着要镜片加微信。”
果然后视镜被偷了，王先生赶紧加了微信，对方也是直奔主题。
王先生：“说要五百块钱，我说先把镜片给我，我再给钱。他说不行，行有行规，必须先给钱，才给镜片。”
对方称自己是聋哑人，只能用微信文字交流，因为之前王先生有过类似经历，给了钱也没拿到镜片。
王先生：“（对方）说他们不会欺骗顾客，都是五星好评的，说我坏他们行规，要先给钱，我说不行。”
王先生越想越生气，仔细一看，这手法还挺专业。
王先生：“你看线都在，专业的，肯定会修车啥的，一般人干不了。”
还是赶紧去派出所报个案把，一去才知道，受害人不止他一个。
王先生：“前天晚上，我们这一排，十三到十五辆车被盗走了后视镜。”
也难怪对方气焰嚣张，还说有30副后视镜等认领，谁给钱就给谁。报案之后，大伙商量后决定不能给钱。
王先生：“不能相信小偷，不能听他们的，（我们）不转钱。”
记者：“那你现在想咋办？”
王先生：“我自己去配上一副。”
王先生说，这一副后视镜下来得个两千多，再多他也认了，目前，警方已经立案调查。
编辑： 张娟
娱乐影片同样也收获了许多网友的走心评论，有网友留言：“林超贤是华语影坛里少数能掌控如此大场面的导演，把复杂的战场细化到了每个镜头里。02-22
娱乐随后昆凌又晒出了周杰伦在画前变魔术的视频，周董戴着口罩装作漫不经心，变出扑克牌后对着镜头走台步swag满满。02-22
娱乐韩庚与女友卢靖姗一同现身机场，卢靖姗开心跟大家说新年快乐礼貌满分，二人一路有说有笑十分甜蜜。02-22
娱乐照片中，小外甥斜视陈伟霆，并一脸坏笑的表情，画面非常的逗趣喜感，陈伟霆的一头蓝发也十分抢眼。02-22
娱乐2月21日，刘嘉玲晒出一组登山的照片，刘嘉玲围着红丝巾，戴着眼镜和帽子，气色超好。02-22
娱乐“火山”、“抖音”被拿下并非“许可证”到期这么简单，也和有关部门近期对于短视频行业的严管密切关联。02-22
娱乐2月21日凌晨，娜扎受FENDI品牌邀请，以FENDI中国区品牌大使的身份出发前往米兰参加米兰时装周。02-21
娱乐除夕夜，30.12米的《丝路山水地图》在春晚的舞台上徐徐展开，青山绿水、山川纵横、气势恢宏。02-21
娱乐内地女演员张馨予拍摄了一组新年系列大片，画面中，张馨予一头乌黑秀发温婉碧玉，一身红衣炫彩夺目，整体画风简约而不失格调，完美诠释俏丽御姐范儿。02-21
娱乐正红色流苏披肩，搭配白色衬衣、波点领带、设计感十足的红黑色细高跟，十分亮眼又细节满分。02-21
娱乐早前动画片《麦兜响当当》上映，黄渤担任了旁白的配音，他成功地把青岛话再次植入到影片中。02-21
娱乐道恩·强森1972年出身于摔跤世家，在父亲的严格训练下，强森成为了最年轻的世界摔角冠军。02-21