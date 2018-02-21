十多辆车后视镜被盗，嫌疑人留字条要500块钱。

十多辆车后视镜被盗，嫌疑人留字条要500块钱。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 赵杨梅子）本来大过年的大伙都心情好，可对于王先生来说，真是有苦说不出。这不，把爱车停在楼下，可一觉醒来，傻眼了。

王先生：“过来开车的时候，车镜子不见了，我看玻璃上粘了个纸，两边镜子都没了，我就把这个撕下来，上面写着要镜片加微信。”

果然后视镜被偷了，王先生赶紧加了微信，对方也是直奔主题。

王先生：“说要五百块钱，我说先把镜片给我，我再给钱。他说不行，行有行规，必须先给钱，才给镜片。”

对方称自己是聋哑人，只能用微信文字交流，因为之前王先生有过类似经历，给了钱也没拿到镜片。

王先生：“（对方）说他们不会欺骗顾客，都是五星好评的，说我坏他们行规，要先给钱，我说不行。”

王先生越想越生气，仔细一看，这手法还挺专业。

王先生：“你看线都在，专业的，肯定会修车啥的，一般人干不了。”

还是赶紧去派出所报个案把，一去才知道，受害人不止他一个。

王先生：“前天晚上，我们这一排，十三到十五辆车被盗走了后视镜。”

也难怪对方气焰嚣张，还说有30副后视镜等认领，谁给钱就给谁。报案之后，大伙商量后决定不能给钱。

王先生：“不能相信小偷，不能听他们的，（我们）不转钱。”

记者：“那你现在想咋办？”

王先生：“我自己去配上一副。”

王先生说，这一副后视镜下来得个两千多，再多他也认了，目前，警方已经立案调查。

编辑： 张娟