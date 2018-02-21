“舌尖3”推荐陕西美食，水盆羊肉店火上加火。

“舌尖3”推荐陕西美食，水盆羊肉店火上加火。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 岳海云）被称为吃货指南的《舌尖上的中国》大篇幅介绍了陕西美食——水盆羊肉。这不，让本来就拥挤热闹的回坊又迎来了一大拨簇拥者。

顾客：“听说这个很有特色就来了。”

顾客：“特别期待，因为昨天刚下了雨，今天还比较冷，想吃点美食暖和暖和。”

外地游客来西安过年，回坊无疑是必到的一个地方，逛吃逛吃，好不惬意。而今天的老白家水盆羊肉门店里，那简直就是火上加火。

店主白文平：“正常准备着么，就想着过年呢，没想到今天不到八点开门，外头都排队了，真没想到，我这忙得很，害怕东西不够了。”

顾客：“我进来问下，后面排队还有吗？”

店里工作人员：“估计没了，我得出去看一下。”

记者：“今天已经卖完了吗？”

店里工作人员：“这些完了就差不多了。”

这才刚过十一点，门外慕名而来的食客们还排着长长的队等着来吃，门口却已经有工作人员吆喝起来了。

店里工作人员：“后面别排了，没有了卖完了啊。”

游客：“快点快点，我们还能吃上。”

顾客：“后面就不用排了，后面就没了。”

咥这热门美食，还得赶早啊。

游客：“今天慕名而来，能吃到很高兴。”

游客：“味道相当不错，是四五代的一个传承，肉和汤的品质，都是非常细腻的，汤很鲜，肉很烂。”

老板说，今天准备不足，明天会给大家备足货，争取满足更多食客享受美食的愿望。

编辑： 张娟