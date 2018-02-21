春节西安实现商品销售额约162亿 同比增长10.2％

西安大明宫遗址公园社火表演。

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（2月21日）从西安市商务局获悉，据匡算，春节期间全市实现商品销售额约162亿元，销售同比增长10.2％，其中日用百货商品零售约149亿元，销售同比增长10％，餐饮收入约13亿元，销售同比增长12.7％。

生活必需品供应充足

春节期间，西安市商务局全力组织各大商贸企业加大生活必需品的采购和储备力度，满足市民节日期间消费需求。蔬菜供应量约30.45万吨，品种有120余种；水果供应量约19.89万吨，种类40余种；肉食和水产品供应量约3.63万吨；米面油及小杂粮总投放量10.16万吨；蔬菜储备量达1.7万吨。

热点商品销售倍受青睐

服装、珠宝饰品、数码产品是节日消费的热点商品，烟酒糖茶、营养礼品、化妆品等销量大幅增长。其中，服装类商品销售增长30％，珠宝饰品销售额增长近两成，化妆品销售增长超过10％。超市礼盒、绿色食品、精品蔬菜受到青睐，各类商场、超市的烟酒、糖果、干果、肉类、饮料等商品销售增长迅猛。通讯数码、电子类产品销售同比增长显著，国美电器商品销售同比增长23.46％，苏宁电器商品销售同比增长17.81％。

餐饮市场火爆营业收入约13亿

春节期间，全市各大老字号餐饮店、民俗景区、购物商场、美食街区举办了丰富多彩的活动，市民和游客用味蕾记住了这个特别的西安年。老字号餐饮店举办了“最中国的年夜饭”和“老字号特色年货街”等闹新春活动。据匡算，全市春节期间餐饮营业收入约13亿元，销售同比增长12．7％。富有浓郁西安特色的美食品种繁多、品质优良，是今年春节餐饮消费的新亮点。

春节永兴坊每天客流量约有10万人次；回坊文化风情街里的灌汤包、牛羊肉、柿子饼……都是必吃美食，不仅外地游客喜欢，本地吃货也时不时要去解馋，缤纷多彩的美食餐饮红红火火，深受市民和游客喜爱。永兴坊销售同比增长51.70％，唐乐宫销售同比增长46.31％，钟楼饭店销售同比增长20.83％。

民俗展演添喜庆 各大庙会年味浓

在春节期间全市举办多场具有鲜明传统文化特色的活动，增加了年味，拉动了消费，丰富了市民生活。从2月10日起，西安各大庙会开展民俗竞技和展示，传统民俗与现代文化为春节增添了浓浓的喜庆气氛。“玉犬旺大年、西市闹新春”、“长安春十二景”城隍纳福、2018小雁塔荐福、大唐不夜城“现代唐人街”等新春庙会，用大型花车巡游、舞龙舞狮、社火表演等呈现出西安有史以来最大规模、最具文化特色的文化盛宴。

唐都上元城墙灯展、华清宫唐宫灯会、世博园大灯会、“诗意慢城”等灯会让市民及游客全方位的感受到盛世佳节的氛围，真切体验到浓郁新年滋味，把西安的传统文化特色渲染得多姿多彩。

文化消费成过年新方式

随着人民群众生活水平的不断提高，健康文明和文体休闲消费成为越来越多市民的选择，公园、游乐场、博物馆、书店、电影院、健身房等服务消费需求大幅度提升。

新兴的滑雪、滑冰等户外体育运动消费火爆，娱乐场所人气旺盛，花卉市场红火，买书、读书的市民明显增多，彰显出浓郁的现代生活理念；假日期间，多元化的休闲度假成为春节消费的新方式。

编辑： 张娟