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西安恢复机动车冬防期常态化限行 正月初七限4和9

时间：2018-02-21 14:56:22  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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西安恢复机动车冬防期常态化限行 正月初七限4和9

记者从西安市交通管理部门了解到，按照机动车冬防期常态化限行的有关规定，明天作为春节后第一个工作日（星期四），西安市机动车限行尾号4和9。

西部网讯（记者 刘望） 记者从西安市交通管理部门了解到，按照机动车冬防期常态化限行的有关规定，明天（2月22日正月初七）作为春节后第一个工作日（星期四），西安市机动车限行尾号4和9。

限行区域：西安市行政区域内，以西安绕城高速以内区域为中心，向南扩展至南横线、堰渡路、三星快速干道连线（不含）以北，西汉高速以东、西柞高速以西围合区域；向北扩展至西咸北环线（不含）以南、包茂高速以东、西禹高速以西围合区域。

途经西安高速公路过境通行但不驶出高速公路的机动车，不采取限行措施，允许通行。

临潼、阎良、鄠邑、周至、蓝田等区县按照之前自行划定的区域限行。

编辑： 张娟

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