榆林一男子酒后行凶 致使岳父死亡岳母妻子受伤

西部网榆林讯（记者 李明） 今天（2月21日）凌晨2点多，绥德县薛家峁镇榆林坪村发生一起命案，致1人死亡2人受伤。
经过警方初步侦查，犯罪嫌疑人刘某酒后因琐事与妻子及家人发生纠纷，持刀将其岳父、岳母及妻子砍伤后逃离现场。
“其岳父刘某某抢救无效死亡，另两名伤者正在医院救治。”绥德县公安局通报称，刘某今年35岁，系清涧县石咀驿镇人，目前已向警方投案自首。
案件还在进一步侦查中。
编辑： 张娟
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