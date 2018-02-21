陕西降水结束有利于春节返程 空气质量明显好转

今天西安空气质量明显好转。

西部网讯(记者 秦振) 今天(2月21日)上午，很多市民就感觉到空气质量明显好转，一扫前几日的阴霾感觉，而这样的天气过程主要还得感谢昨天影响陕西关中和陕南地区的降水。

记者从陕西省气象台了解到，今天此次降水过程已经全部结束，对于春节返程的人来说算是个好消息。

关中陕南地区迎降水 无降温只净化空气

数据显示，昨天早晨，陕北大部分地区的最低气温在-8～-3℃之间，关中大部、商洛则在-2～-5℃，汉中、安康-1～3℃，西安泾河站4.1℃。

从昨天中午开始，关中及汉中等地陆续下起了小雨，从早晨8时至下午16时，累积降水多在0.1到5毫米之间，其中全省最高为周至的5.9毫米。

虽然有降水的影响，但毕竟已经进入2月下旬，冷空气早已没有了之前的猛烈，所以此次的降水最大的作用就是净化空气，陕西省气象台首席预报员刘勇提醒市民不用过多担忧，正常穿衣即可。

天气有利于春节返程 高速公路车流量大

明天将是春节收假的第一个工作日，今天将迎来省内的返程高峰，从全省各地的天气状况看，对于出行较为有利。

截止记者发稿时，陕西铁路、高速公路均运行正常，记者从陕西省高速公路收费管理中心了解到，省内高速公路的车流量从早晨10点开始明显加大，返程的市民如果选择高速公路出行，可随时关注微博"陕西交通12122"或致电12122，了解最新高速路通行情况。

编辑： 张娟