春运资讯·2月21日|铁路迎返程高峰 西安加开65列列车

西部网讯 2月21日，大年初六，陕西铁路迎来节后返程客流高峰，学生、探亲、务工、旅行、商务客流叠加，预计今日陕西铁路发送旅客43万人次。

西安局集团公司加开北京、上海、广州、成都等方向列车65列，其中直通始发客车16列，管内始发客车49列。针对客流高峰，增开西安北至汉中动车组6列、至宁强南动车组2列，西安至渭南普速列车2列、至安康普速列车2列。安排西安北至成都东4列、至汉中2列、至延安2列动车组重联运行，最大限度满足旅客出行需求。

西安局集团公司加开3趟务工专列

2月21日，西安局集团公司加开安康—广州东K4136次，宣汉—上海K4258次，宣汉—西安K8218/5次三趟务工专列，让川陕务工老乡顺利出行。今年是宣汉火车站连续第20年开行务工专列，将在春节后新增始发去往广州、上海方向的务工专列35趟，同比去年增长12.9%。同时，还首次在去往上海的务工专列上增加了卧铺车厢，平均每趟有436个卧铺席位，老乡可以享受到更舒适的出行条件。20年来，宣汉火车站已累计开行务工专列近600趟，发送务工人员近150万人，帮助当地老百姓脱贫致富奔小康打通了一条外出致富的“淘金路”。

西安北站全力做好返程大客流服务

针对客流持续高位情况，西安北站启动大客流应急帮班预案，全体干部职工放弃休假，以“定人、定岗、定时段”方式组织帮班，补充关键岗位作业力量。在售票厅、服务台等岗位，组织春运服务志愿者加强旅客购票引导和出行咨询服务，并重点对“二代身份证自助实名制验证区”加强旅客帮教引导，提高自助验证通过效率，确保旅客进站通畅有序。同时，开齐售票厅全窗口，动态调整窗口分工，并加强对站区86台自动售取票机的巡视检查力度，确保作用良好，正常使用。

余票情况

从车票预售情况来看，未来三天，动车组方面：直通西安北开往成都、重庆、北京、广深、沪杭、济南、青岛、温州、长沙、武汉、郑州等方向动车组列车车票已售完，兰州方向个别车次还有余票。管内汉中、延安、大荔、宝鸡开往西安北方向动车组客流较大，部分时段有座席位已售完，西安北开往宝鸡、汉中、延安、华山、大荔等方向票额充足。

普速方面：直通西安至北京、上海、广州、长春、天津及西去银川、兰州以远入疆方向三日内卧铺及有座票额基本售完，其他方向票额充足；管内榆林、神木、安康、彬县、韩城至西安方向有席席位已基本售完，其他方向票额充足。

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编辑： 张娟