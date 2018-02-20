华山景区突降雪，景区启动应急预案疏导游客有序下山。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 孙华林 杜鹏 孙挺）记者刚刚从华山风景名胜区管理委员会了解到：截止今天（2月20日）晚8时15分，今天西峰索道等候游客已经安全下山。北峰索道上站区域等候游客约2000人。目前景区秩序良好，工作人员在一线为游客免费提供姜汤、雨衣，旅游秩序良好。

2月20日（正月初五）华山景区迎来客流高峰。景区中午开始出现降雪天气。由于游客人数较往年增多，部分游客在东、西线索道上站区域排队等候时间较长（3小时左右）。华山景区立即启动应急预案，疏导游客有序下山。

由于山上持续降雪，气温较低。应急措施包括：通过景区官方微博微信及LED屏等渠道，及时发布景区天气、客流等情况预警，引导游客合理安排出游；及时启动应急预案，在及时清扫积雪的同时，引导游客尽快下山，并临时封闭华山峪步行登山道路；华旅集团和三特、太华索道公司打开应急储备库，免费为游客提供雨衣，分段提供姜汤，安抚游客情绪； 两个索道公司全速运行上车区域加派工作人员，提高乘索效率； 华旅集团公司抽调仙峪、瓮峪、杜峪和华山自来水厂工作人员50多人，充实到主峰区参与游客疏导和秩序维护工作；当地公安干警、交警启动应急预案，约150多人进入景区，和景区工作人员在现场共同维护旅游秩序。目前景区秩序良好。

截至今晚9时15分，华山北峰索道上站排队等候游客约1000人，预计可于晚11时将游客全都运送下山。

编辑： 张娟