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没去现场别着急！视频回看西安无人机编队灯光秀

时间：2018-02-20 23:02:29  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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没去现场别着急！视频回看西安无人机编队灯光秀

备受关注的“西安年·最中国”无人机自动编队灯光秀表演于2月20日21时在大唐芙蓉园紫云楼广场上演，许多朋友因为各种原因未能一睹无人机表演的精彩瞬间，西部网记者获取了直播视频，供您欣赏。

大唐芙蓉园紫云楼广场上等待起飞的无人机。

现场视频。

西部网讯 备受关注的“西安年·最中国”无人机自动编队灯光秀表演于2月20日21时在大唐芙蓉园紫云楼广场上演，许多朋友因为各种原因未能一睹无人机表演的精彩瞬间，西部网记者获取了直播视频，供您欣赏。

（视频与图片综合自西安市委网信办）

编辑： 刘望

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