美滴很！食客扎堆秦镇吃米皮 米皮做法有啥奥秘?

食客扎堆秦镇吃米皮。

食客扎堆秦镇吃米皮。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张航）今天（2月20日）午后下起大雨，可有这么一个地方依然人头攒动，大伙热情不减，到底是啥这么诱人呢？

当记者赶到西安鄠邑区秦镇时看到，到处都是来往的游客，而大伙来这里，自然是为了秦镇的凉皮。那秦镇的凉皮这么有名，做法上到底有啥奥秘呢？

店老板：“米皮要做的好，首先要浆好，烫浆很重要；然后就是蒸米皮，两三分钟既可；之后就是用刀切米皮，当然凉皮味道要好，调味很重要，特别是油泼辣子必须要香。”

记者：“油泼辣子有什么配方？”

店老板：“这个是秘密，不能说。”

看来一碗好的凉皮，制作工序也是相当麻烦的，凉皮的成色不必多说，味道还是来听听大伙怎么说的吧。

食客：“好吃。”

食客：“专门从西安过来的，开了一个小时的车，就为吃一碗凉皮。”

老板：“春节期间来的人特别多，今天下雨人还算少的。”

当然秦镇也不仅仅只有凉皮，街边的小油糕也是吃货们的最爱，即便是下雨也要坐在车里等着油糕出锅。

食客：“我开车到户县，吃个摆汤面，又来这吃米皮和油糕。”

怎么样，如果您有时间，也不妨前往秦镇，品尝那里的特色美食吧。

编辑： 张娟