感动！游客突发病倒地 西安女医生人工呼吸施救

游客突发疾病倒地，西安女医生人工呼吸施救。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 王晓辉）在这个春节，西安是年味十足，给很多游客留下了很深的印象，而还有一位女医生，她的举动也为西安增添了一份感动。

昨晚11点多，西安大唐不夜城附近，一名男子突发疾病倒地。而就在一家人不知所措时，一名女子上前开始施救，对这名男子进行人工呼吸施救。

据了解，当时这名施救女子身穿白色上衣，施救过程比较专业，不过男子一直没有反应，但她始终没有放弃。

记者：“施救的那个女的是热心市民吗？”

市民：“是医生，路过的时候看到的。”

随后，现场民警和女子一起对男子施救。男子家属说，他们一家人是从河南灵宝来西安玩的，幸好有热心人现场施救，要不他们真不知道该怎么办。

施救女子：“他当时摔倒了，没有意识没有呼吸，瞳孔散大，我看到有很多人围着，就过来了。”

记者：“您学过医？”

施救女子：“对，我是大夫。”

女子姓马，是西安高新医院的医生，事发当时，她也是陪家人来大唐不夜城游玩的，职业的本能反应，她也没多想，就上前对男子进行施救。

随后，男子被120送往了西安第九医院进行抢救。不过遗憾的是，今天记者了解到，男子到医院后抢救无效死亡。

编辑： 张娟