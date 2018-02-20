西安大四男生独爱花艺 农博园里秀人体花艺

大四男生“独爱花”，农博园里秀人体花艺。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进）有人喜静，有人好动，有人爱香车名表，有人却喜欢花鸟鱼虫。西安一位大学男生，对花可算是情有独钟，这不，在沣东农博园里，他和三位美丽的模特，上演了一场人体花艺秀。
如果说美丽的模特是这场表演的主角的话，那么她们身上的鲜花，则起到了举足轻重的作用。这些看似点缀，看似陪衬的不起眼的花环，全部出自舞台上这位默默无闻的小伙儿刘凡之手。也许您不曾注意到他，但这场秀，也许他才是真正的主角。
刘凡：“一个花环我们要用到六到七种花，因为它的颜色和花型要有区分开。”
短短几分钟的表演很快结束，模特们回到后台休息了，而刘凡则还要为下一场演出所需要的花环做精心准备。
刘凡：“我用枫叶在花环上做了一个树的造型，植物它会有分叉，做那个会比较麻烦，因为你要一枝树杈一枝树杈的把它粘在一起，然后再做上去，那个就用了三个多小时。”
除了耗时很久，春节期间鲜花开放的种类有限，也成了他创意制作的一个难点，为了尽可能的花样繁多，刘凡会跑很多地方采摘新鲜花朵，当然也要用自己的智慧去找到合适的替代品。刘凡说，编织花环就像画家作画，或者像音乐家谱曲一样，每一样作品都承载着作者内心独特的理解和呈现方式。
刘凡：“这边是农博园，我就会做一些植物元素，像热带雨林的，它会带一些青色，还有毛茸茸苔藓的感觉，我就会在这里面去找东西，然后去选它的花，然后去做造型。”
也许在花艺的世界里，刘凡的水平并不算顶尖，可还在读大四的他，尚有潜力不说，他对花的热爱，也足以令人相信他会做的越来越好。
刘凡：“每次做完大家都很喜欢，我就很开心，学会了静下心来，慢慢去做一件事，就非常稳重，就一直在那做，静下心来去思考，专注这一件事在这儿做。”
刘凡：“我最想用白颜色的鲜花做一套婚纱，因为鲜花搭配感情家庭，特别美好，鲜花本来就要做一些美好的事情，它象征着幸福。”
编辑： 张娟
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