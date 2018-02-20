等红灯碰巧目睹盗窃全过程 车主路见不平一声吼

私家车主等红灯，碰巧目睹盗窃全过程。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 张驰）大年初四，咸阳的张先生在西安开车等红灯的短短几十秒，竟然目睹了一个小偷偷路人手机的全过程，整个过程是被他车上的行车记录仪拍的清清楚楚。这位张先生也值得表扬，因为他的及时提醒，失主的损失被挽回了。

张师傅：“开车走的西大街，从西大街走到百盛十字的时候，我们的车在等红灯。”

没赶上前一个绿灯，张师傅干脆停了下来，自己这车就恰好停在了斑马线前。一家人也不着急，大伙就在车上等呗，就看着这车前，是一波一波过马路的行人呀。

张师傅：“这个人从我车头前面经过的时候呢，我媳妇发现了，发现有一个人不对劲。”

通过行车记录仪发现，一名女孩过马路时目光紧盯着前方，而身后发生的一切，自己都浑然不知。就在这时，一名男子从女孩左手边靠了过去，目光就一直盯着女孩的上衣口袋。仅仅三四秒，男子就轻松得手，手机很快就被男子揣在了自己的口袋。

张师傅：“车窗户放下来之后，我赶快给那个女孩喊，我说你的手机被偷了，这个时候，这个女孩和她同行的人，大概有五六个人，当时他们特别迷茫，因为他们不确定。”

从张师傅行车记录仪拍到的画面可以清楚的看到，无论是当事女孩还是路人，听到张师傅这么一喊，大伙都没缓过神，也就在这时，张师傅的提醒，也让准备逃之夭夭的蟊贼，注意到了。

张师傅：“当时我在喊的时候，这个小偷又迅速的折回身来，把手机很戏剧性的又放到了这个女孩另外的一个兜里。”

这手机丢了，放在谁身上都得急。张师傅特别能理解，所以没多想就当即提醒了女孩。他说，如果自己一犹豫，再晚上几秒钟，那小偷闻风丧胆后归还手机的一幕，也许就不会出现了。他表示，只要女孩手机找回来了，他的帮助就是值得的。

编辑： 张娟