西安一出租车司机在车内身亡 最近一直开夜班

一辆出租车停路边引怀疑，司机已在车内死亡。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 南岳）今天（2月20日）上午，在西安市立新街，有一名出租车司机被发现在车内身亡。
上午十一点，记者赶到西安市立新街的时候，一辆出租车停靠在路边，民警仍在现场处理情况。出租车司机的家属和亲朋告诉记者，司机已经死亡。
出事的司机年龄40出头，西安市东郊人，最近都在开夜班，今天凌晨将车停在出事地点后，车就再也没动过。天亮后，路人以为司机是正常停车，在车里休息一下，但是由于停车时间过长，有人报了警。
出事司机当时身体到底出现了什么突发情况，以至于连一个求救电话都没打出去，没人知道。中午十二点，司机的遗体被殡仪馆拉走。
在这里，我们也想提醒类似的户外工作者，一定要注意自己身体出现的小状况，切莫大意。而本身就有心脑血管等疾病的人，一定要注意休息，随身携带相应急救药品，以备不时之需。
编辑： 张娟
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