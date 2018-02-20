阎良多个家庭聚餐后集体腹泻 都吃了同一类肉菜

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 孙玉龙）这几天，西安市阎良区人民医院急诊室里住进了众多腹泻病人，有的已经入院两三天，有的从年前已经住进来，有的则是刚刚住进来。

患者：“现在是急性肠胃炎，血项高，开始就是拉稀，呕吐。”

患者：“光我们家都20个人腹泻，现在都在打针，其他医院也有。”

患者：“初三吃的，晚上就拉肚子。”

这些虽然都是来自不同的村子，腹泻的程度也不尽相同，不过他们都将问题的源头指向了同一种肉食。

患者：“牛肉、牛肚都吃了。”

阎良不同镇子多个家庭聚餐后集体腹泻，病发前他们都吃过牛肉、牛肚。

要么是在自己家吃的牛肉，要么是走亲串友聚餐之后吃了牛肉，据他们回忆，能确定的是每个人都是吃了牛肉之后开始出现了不同程度的腹泻症状。那么这些疑似有问题的牛肉都是从哪里来的呢。

患者：“我们是在我们村口一家贝贝干菜店买的。”

患者：“贝贝干菜店一家四口也拉肚子。”

记者：“他的牛肉哪进的？”

患者：“那我就不知道了，但是自己家姐姐她是走亲戚吃的，不是在贝贝买的，也出了问题，所以说应该是上游的厂子出了问题。”

随后，记者赶往阎良区食品药品监督管理局。

阎良区食品药品监督管理局副局长：“接到区卫计局统计，共有8批次病人，以家庭聚餐的情况居多，共性的症状以腹泻为主。”

这位副局长表示，目前出现症状的区域，主要集中在阎良区的武屯镇和关山镇两地。多以家庭为单位出现集体腹泻，发热，呕吐等症状，根据村民们的反映，他们也对各村销售牛肉牛肚的门店进行了调查，发现这些牛肉牛肚都是来自同一家作坊。

阎良区食品药品监督管理局副局长：“基本上出自同一家食品加工作坊。”

记者：“哪一家？”

阎良区食品药品监督管理局副局长：“老马家，他是在阎良区批发市场销售的。”

记者：“这是一家正规作坊吗？”

阎良区食品药品监督管理局副局长：“取得合法证照的作坊。”

记者：“能分析跟牛肉有关吗？”

阎良区食品药品监督管理局副局长：“可以性比较大，目前等待送检。”

副局长称，由于检测机构到后天才能上班，所以目前还不能完全证明此次大面积的集体腹泻就跟该作坊牛肉有关，不过，为了确保食品安全，他们已将源头牛肉及批发下去的各个门店，以及售出到家庭里的肉进行封存，待检测结果出来后，将会做进一步处理。

编辑： 张娟