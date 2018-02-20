渭南葡萄园：耍社火演节目 三万人喜过初五

渭南葡萄园耍社火演节目，三万人喜过初五。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 孙华林 孙挺 杜鹏）今天（2月20日）是2018年大年初五，位于渭南市临渭区下邽镇的渭南葡萄产业园，举行了耍社火等“寻年味、赏民俗、忆乡愁”活动。3万多人齐聚这里，与家人们喜看热闹的民俗活动。
渭南葡萄产业园到处洋溢着节日的喜庆气氛，其中一个大型镂空造型“福”字格外醒目。上午11点过后，尽管春寒料峭，天空间断性降起了沥沥春雨，可随着园区的文艺节目开演，附近十里八乡的群众大量涌入渭南葡萄产业园，与家人们一起观看节目，不少男女老少脸上露出微笑。
临渭区下邽镇甘庄村村民史亚宁小两口带着年幼孩子，挤在人群中观看节目，显得很开心。
史亚宁：“大年初五的日子，带着一家人到这个葡萄产业园来，看这个‘寻年味、赏民俗、忆乡愁’节目，一家人看得非常的开心，这里人也很多，也很热闹，很高兴。”
下午2点，渭南葡萄产业园更是人头涌动，达到3万多人，万众期待最精彩的社火表演开始了。由田市社火队表演的10多座芯子社火，在喧天锣鼓声中逐一精彩亮相，引来现场观众的叫好声，不少人举起手机拍照。芯子上的小表演者们身穿鲜艳的演出服装，两个手臂来回摆动，分别塑造出“八姐寻春”“黛玉葬花”等情景，以及临渭区的三位古代名人——白居易、张仁愿和寇准，还有“葡萄之乡”“精准扶贫”等现代特色故事。
63岁的李故兴一家三代八口人，集体观看了这场热闹的社火。
临渭区下邽镇东关村村民李故兴：“特别热闹，这社火多年都没有看过了，人也特别多，心里高兴得很，社火哩、文艺节目哩啥都有，这些确实好，哈哈哈……”
据了解，参加秧歌队表演的妇女们，还用彩扇现场摆出“2018”等造型。而在社火表演前，渭南葡萄产业园还举办了包括歌舞、杂技、魔术、互动游戏等在内的精彩文艺节目；并由两位“小丑踩高跷”巡园，与小朋友们进行合影拍照、赠送气球等互动。
渭南文旅景区运营发展有限公司常务副总经理杜林峰：“通过这个‘寻年味、赏民俗、忆乡愁’活动，可以让广大的游客包括老人和孩子，到咱渭南葡萄产业园都可以有好看的、好玩的、好吃的，还是为了让广大游客度过一个欢乐祥和的春节。”
编辑： 张娟
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