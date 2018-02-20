西安警察为游客献上了快闪节目，向中外宾客和广大市民拜年。

西部网讯（记者 刘望）2月20日（正月初五）上午，西安大唐不夜城贞观广场热闹非凡，处洋溢着浓浓的年味。西安警察为游客献上了快闪节目，向中外宾客和广大市民拜年。

歌舞快板都不少 寓教于乐展示城市发展理念

上午10时15分，随着童声的祈福和优美悦耳的小提琴演奏，快闪拉开帷幕。交警版《西安人的歌》把交通安全宣传和新春的祝福融入其中，讲述了西安交警的故事，把西安交警的温情祝福送给在场观众。

舞蹈《机械舞》动感十足、酷炫时尚，富有青春活力和时代风采，把交通指挥动作与舞蹈巧妙结合，展示了西安警察的青春阳光、阳刚帅气；快板《秦腔》道出了陕西人的豪迈粗犷，用喜闻乐见的说唱形式宣传交通管理理念，传播交通安全常识和安全防范知识。

歌曲《忠诚》配以特警队员的枪操表演，赢得了现场观众的阵阵喝彩，彰显了新时代公安民警对党和人民的热血忠诚；歌伴舞《相亲相爱》，全体演职人员齐声合唱、欢快舞蹈，将整场快闪活动推向高潮。

演员观众有话说 游客评价：很酷很潮

“平日里严肃的警察，瞬间化身歌神、舞王，这个节目很潮，民警很酷，欣赏到这样的节目，收到他们的祝福，我很开心，我必须给他们点个赞！”一位游客说。

“没有想到西安公安的作风这么硬，短短三天时间就能排演出这么精彩的节目，令人刮目相看，不愧是一支纪律部队，无愧于铁军的称谓，向西安公安致敬！”导演组评价道。

“在这个万家团圆的时刻，接到集结命令后我有点为难，但融入队伍以后，看到大家个个热情高涨、积极投入、刻苦训练，我非常感动。特别是今天的演出非常成功，赢得各方好评，展示了西安公安展示了‘召之即来、来之能战、战之能胜’的过硬素质。作为一名新警，我要向大家学习，不忘初心、牢记使命，把西安公安的精神传承好、发扬好。”95后民警陈源说。