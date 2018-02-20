西安老牌公园游乐场遇冷 商家期待引入年俗文化演出

西安老牌公园游乐场遇冷，游人稀少。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 岳海云）过年期间，我们总说这里火爆、那里人多，可是今天（2月20日），记者却看到，西安两处老牌公园里的游乐场很是冷清。

今天，记者先赶到西安市革命公园游乐场看到，停摆的游乐设施，闲坐着的工作人员。

商家：“今年不知道咋回事，人特别少。”

而为了吸引人气，轨道小汽车只要花钱进来了，几乎是想玩多久玩多久；捞鱼小游戏，不惜半价招揽生意。

与一些旅游景点游客爆满，摩肩接踵的热闹场景不同，革命公园游乐场看起来冷清很多。

商家：“就是一阵一阵的，这一阵人就是特别少。”

在另一处西安的老牌游乐场——兴庆公园的游乐场，相比起来是略微好一些。

商家：“初一还可以，初一人多，后几天人就少了。”

家长：“这里不是太冷清，人也不是特别多，人要是太多了玩个游戏排队就排半天。”

商家：“像大明宫有社火，有很多表演，我们这没啥活动。”

商家们也说，希望明年过年的时候，公园引入更多的年俗文化演出，布置出更有过节气氛的场景，吸引更多市民选择来这里，让老牌游乐场焕发生机。

编辑： 张娟