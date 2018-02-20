春运资讯·2月20日丨陕西铁路预计发送旅客39万人次

西部网讯 2月20日，大年初五，返程探亲流、学生流和务工流持续叠加，陕西铁路迎来节后返程客流高峰。预计今日,陕西铁路发送旅客39万人次。西安局集团公司加开北京、上海、贵阳、乌鲁木齐等方向列车48趟。
加开西成高铁列车6趟
针对西成高铁客流持续火爆，今日，西安局集团公司加开西安到汉中间高铁列车6趟，全力满足旅客出行需要。
西安火车站开足售票口及实名制验证通道。搭建亲情照相馆，将1934、1986以及改扩建后的车站站舍与西安名胜古迹建筑照片作为背景墙，免费为旅客提供照相打印照片的温馨服务。
西安北站所有干部到岗，在实名制验证口、售票厅、候车室等关键处所帮班，补充问询、疏导力量。
汉中站设立手机充电加油站10台，安装自助按摩座椅204个。增设自动取售票机10台，增开24小时售票窗口3个。为做好对失聪失语旅客的个性化服务，汉中站在售、取票,进、出站的每个地方都设置了明显的出行标识和温馨提示语，在候车厅电子显示屏滚动播放“手语乘车温馨提醒”视频，让旅客在不被打扰的情况下实现自助服务。为方便务工人员出行，汉中站采取送票上门、就近增设代售点、安排专人接待等方式，推出高铁+普速、高铁+绿皮慢车、高铁+汽车联运服务让务工人员出行无忧。
余票情况
未来3日内，西安至北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、成都、长沙、长春、杭州等各方向的高铁车票已全部售罄，兰州方向个别车次还有少量余票。
编辑： 张娟
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