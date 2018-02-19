兵马俑在美展出拇指被盗　陕文物部门要求确保文物安全

西部网讯 近日，“兵马俑在美国展览时被人掰走手指”的消息在网上引起热议。2月18日，陕西省文物局在其官方网站发表公告进行回应，全文如下：

2月16日凌晨，网上出现“中国把兵马俑借给美国，没想到展览时大拇指被人掰走”的报道后，陕西省文物局迅即要求展览承办方陕西省文物交流中心与美方核实情况。经美方确认网上报道信息基本属实，陕西文物部门迅速将初步掌握的情况报告国家文物局和省政府，同时积极开展后续情况收集和应对处理工作，再次强调外展文物安全要求。

根据国家文物局和省政府相关要求，陕西省文物局责成陕西省文物交流中心成立应急工作组妥善处理相关问题，要求美方展览机构就此事向我方作出书面说明，同时要求美方加强对本次展览的安全防卫和保卫力量，对展厅、展线、展品安防和技防系统再次进行严格检查，杜绝安全隐患，明确和落实安全责任，确保所有文物在展览结束前不出现任何安全问题。我方将根据“展览协议书”相关条款严肃追究美方相关部门责任。

陕西省文物局责成展览承办机构汲取此事件深刻教训，进一步完善文物外展期间的安全防护措施，确保外文物安全，杜绝文物安全隐患。

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编辑： 秦怡