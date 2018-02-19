陕西历史博物馆文物修复特展正式上线

陕历博人潮如织

文物修复展示室

百鹿图

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 林炎）春节长假，不少人选择在博物馆里过大年。陕西历史博物馆新开放了“文物修复季特展”，公开展示文物修复过程，给游客们带来了一场惊喜的博物馆之旅。

春节期间，尤其是大年初二以后，陕西历史博物馆的参观人数每天均早早达到入场人数上限。除了常设展览、《国家宝藏特展》、《周秦汉唐精品文物展》等临展外，很多游客都会专程来到西地下游客服务区一睹文物修复的神秘过程。

游客：“这修的这是什么时候的画？”

工作人员：“清代的。”

游客：“咱馆好像画展的比较少是吗？”

工作人员：“是，画展的比较少。而且这幅也不是我们单位的，这是帮扶地方项目的，商州区博物馆的。”

记者看到，130平米的修复室墙面采用全透明玻璃，游客可以清楚看到发房间里的墙面和工作台。具体、细微的文物修复动作则可以通过室外的大屏幕观察。工作人员告诉记者，“文物修复季特展”原本计划大年初一正式开幕后，将首先修复清慈禧太后御笔“岁岁平安”的朱砂拓片，为新年讨个吉利。不过，在广大游客的热切盼望下，这幅朱砂拓片大年三十儿就和大家见面了。“岁岁平安”拓片挂在北墙上，一同修复的还有清代《百鹿图》。

陕西历史博物馆文物保管部文物修复科字画修复师高小超：“这个寓意很好，因为鹿是跟古代官路、俸禄，通那个音。这个图很清楚可以看到，病害很严重，已经不利于再保存，所以要进行一些修补。包括画芯跟背纸、命纸。因为年代久，有昆虫、蚊蝇粪便，还有其它一些油渍污渍烟熏火燎，它有一些损伤。”

通过“文物医生”的诊治，这些有病害、破损的古画会重新恢复健康。在长达一个季度的纸质文物修复期后，现场还将进行金属、陶瓷和杂项的文物修复。陕西历史博物馆馆长 强跃：“这也是一个让文物活起来，让观众知道文物背后的故事，广大人民群众都应该有这种权利，知道文物到底怎么样保护。因为不可能把所有的人引进库房去看，但是我们作为一个展线。也就是说对文物保护的冰山一角，拿出来让大家了解背后的这种故事。”

既有精品文物展示，又有“我在博物馆修文物”的全程参与感，很多游客都觉得不虚此行。

游客：“我觉得很有意思，在我心目当中文物修复是一件比较神秘的事情，它以透明的方式向大家展出的话，有种豁然开朗的感觉。”

编辑： 王凯康