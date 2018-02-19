新春走基层丨春节不打烊，定格西安市户政窗口的暖心瞬间

于梦正在为群众办理身份证业务。
研究生尚凯和父亲一起咨询落户程序。
倪玲接受采访。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 王守君）小窗口，大服务。在西安市持续推进的落户新政中，各户政窗口成为第一道服务线。春节期间，西安市公安局19个户政窗口不休息，户籍窗口的民警用他们的坚守度过特别的春节。
“你只需要拿上你的户口本，他办的同时，你的户口也可以同时办的，我们现在是越简单越好。”
正月初四上午，从北京一所高校毕业的研究生尚凯和父亲一起，在西安市公安局碑林分局户政大厅咨询落户程序。民警告诉尚凯，他本人可以通过学历落户绿色通道进行办理，他的父母也可以随他一起将户口迁到西安。
尚凯：“我只用提供我的身份证、毕业证就可以直接落户了，而且我自己本人都不用去，写个委托书，我父母就可以代我去办理。（疑问）完全解答了，非常清楚，态度十分好，一直都保持微笑，觉得很满意。”
碑林分局户政管理大队一级警长倪玲：“确实群众满意着走的时候，心里可高兴了，刚刚那个年轻人一说这话，真的，我心里觉得挺幸福的，有一些烦恼、有些累就都没了。”
据了解，为了方便群众办理户政业务，春节期间，西安市公安局19个户政窗口不休息。大年三十到正月初六，每天早上8点半，到下午5点，群众可以随时前往各个窗口办理户政业务。
碑林分局户政大厅户政窗口导办员于梦：“直到最后一个群众办理完业务结束以后我们才下班。从三十到初三，办理身份证业务的有一百五六的人次，学历落户接近40人，人才引进10来人。我们在每一个派出所的户籍室的正门口都会帖一个须知，节假日期间，应该到哪里去办身份证、户口业务。”
春节前不久，西安市出台户籍新政2.0版，落户流程进一步简化，吸引了越来越多的群众在西安落户。为了让落户群众感受到最优的服务，户政窗口不仅过节不休息，还加强了警力支持，并在细节上下功夫，推出了更多的便民措施。
碑林分局户政管理大队一级警长倪玲：“首先在人员的配备上，我们加强了户政大厅的人员配备，在每个人值班的时候要到大厅来协助大厅的服务，包括免费的邮寄业务，免费的微信服务，免费的复印。他们高高兴兴的走的时候，我也感到很幸福很自豪。”
编辑： 王凯康
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