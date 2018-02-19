新老陕·陕西情丨阿根克：我要在西安工作到退休

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 马晋丹 卫向阳 ）今天(2月19日)我们要说的这位新老陕来自南亚的孟加拉国，名叫阿根克，今年已经是他在西安的第11个年头了。11年来，他在西安学习、工作，娶妻生子。11年，对于他来说，西安的小吃是全世界最好吃的，陕西的这片热土也在孕育着令人着迷的新希望。

这是一个普通的星期六早晨，就像许许多多普通西安市民的周末一样，阿根克的大儿子萨地刚刚穿好衣服，女主人—阿根克的妻子张园利正在卧室整理床铺。在另一边，阿根克和二儿子萨米正在厨房里一边吃早餐，一边聊天。早点是阿根克在小区的院子里买的包子、小米粥和豆浆。

华为西安研究所工程师阿根克（孟加拉国） ：“本来她在家里做饭，今天早上起来得有点晚，她就说不行你去外面买包子吧，我在外面买了包子，他们两个喜欢吃南瓜包，我买了茄子、香菇青菜包子。”

阿根克是2007年从孟加拉国首都达卡来西安的，现在是华为公司西安研究所的一名工程师。在周末，除了陪家人，阿根克最喜欢的就是和朋友们到西安的角角落落游逛。看着大街小巷处处弥漫的春节气氛，阿根克思乡之情也愈发浓烈。这一天，他计划着给远在孟加拉的家人买一些特产，正当他们在鼓楼附近品尝小吃时，竟然遇见了一位同乡。

华为西安研究所工程师阿根克（孟加拉国）：“他是九月份来的，他在做这个生意，他说他以前认识的朋友认识这边的老板。”

阿根克和沙里，两位孟加拉人在异国的街头惊喜相遇，聊了很久。阿根克没想到，居然在街头闲逛都可以碰到自己的同乡，这在几年前是不可想象的，他把这样的偶遇归功于西安的国际化建设。穿越在人潮涌动的回民街，阿根克在一家特产超市找到了要给家人带的礼物——袋装羊肉泡馍。

华为西安研究所工程师阿根克（孟加拉国）：“虽然我们吃羊肉的，但是羊肉可以这样吃，他们根本不知道这个，我就想带一份给他们看。”

阿根克在西安生活了十多年，他认为自己也算是个地道的老陕了，在外面吃饭，他清楚地知道那些隐藏在旮旯拐角的苍蝇馆子实惠又美味，这不，和朋友们逛完，他们专门来到大皮院的一家泡馍馆吃午饭。

阿根克的尼泊尔朋友：“我就算是半个西安人，他可以说三分之二了吧。”

阿根克的中国朋友：“在我们的概念里，他就不像是外国人，就是我们陕西本地人，而且是相处很久的朋友。”

阿根克2007年从孟加拉国来西安交通大学留学，读的是自动化专业硕士研究生，刚来的那会儿并不是很适应。

华为西安研究所工程师阿根克（孟加拉国）：“第一个星期吧，我觉得我在这边待不了多长时间了，别人说什么，我听不懂，我说什么，他们都听不懂。”

原以为在中国待不了多久的他，却一下子待了十一年，一直待到了今天。这是为什么呢？原来，语言和生活的不适应仅仅持续了不到一个月，他就被西安的美食深深地吸引了。

华为西安研究所工程师阿根克（孟加拉国） ：“羊肉泡馍非常好吃，这边的面条味道也是挺不错的，在我们那边的人做不了面条，我从来没想过面条也会是那么好吃的。我喜欢的味道就是西安的，我去过南方、上海、北京，我觉得他们做不了这边的饭这么好吃的。”

不仅被西安的美食所诱惑，美丽贤惠的陕西姑娘也深深吸引了阿根克。在西安交大读研的课余时间，阿根克在一家英语培训机构做兼职外教，在那里他遇到了漂亮的周至姑娘张园利。

阿根克的爱人张园利 ：“他被我们学校聘请为外教，他就在这边工作，我们去点名，会有一些互动，到后来我们就感觉各方面非常谈得来。”

除了美食和爱人，留在西安还有一个重要原因是，在这里阿根克找到了心仪的工作，在导师的建议下，他先后供职于中兴通讯西安研发中心和华为西安研究所。

华为西安研究所工程师阿根克（孟加拉国） ：“我的行业吧，通信方面，现在中国已经可以说是世界第一，我在中兴呆了五六年，现在在华为已经呆了三年，这些公司，中国的公司它们在全世界做事情，它们的项目都是在海外，如果我是在这样的公司，我的机会不光在中国，全世界我来玩。”

事实上，随着中国提出的“一带一路”建设不断推进，阿根克觉得在西安的发展机会越来越多。而且，孟加拉国是海上丝绸之路沿线的重要国家，现在中国已经成为孟加拉国最大的贸易伙伴。说起这些更加频繁紧密的经贸往来，都会焕发起阿根克的自豪之情。

华为西安研究所工程师阿根克（孟加拉国）：“我觉得一带一路带给很多国家很好的机会，她也自己觉得对这个有责任心，我在发展，我跟我的朋友一起发展吧。”

如今，阿根克因为华为公司业务而经常在伦敦、巴黎、马德里、深圳、上海、北京等城市出差，但不管走到哪里，他依然深深迷恋着西安的各种小吃和面食。十多年的西安生活，阿根克已经完全融入了陕西深厚的文化之中。

华为西安研究所工程师阿根克（孟加拉国）：“超市里边听恭喜发财、常回家看看，我听那些歌，我也感觉，是的，我也要回家看家里的人，跟家里人一起吃饭、一起玩。”

此前，阿根克已经在中国度过十个春节了，这个春节他打算跟随“春运”大潮，带着爱人和孩子回到孟加拉国，跟自己的母亲还有弟弟妹妹一起过春节，把中国的春节民俗带给自己的家人，也把中国特有的节日文化带到自己的家乡。而未来，阿根克打算一直在西安工作到退休。

华为西安研究所工程师阿根克（孟加拉国）：“我就不想离开西安，在这边呆了这么多年，我很了解，很多时候我还可以给中国人帮忙，你要去那个地方，坐这个车。我现在做这个事情，可能以后我退休了，我在中国这边的经验，我在这边做的事情可能会带过去那边，可能会有新的门会开了。”

阿根克的妻子和孩子：“新年快乐。”

阿根克：“祝大家狗年大吉万事如意。”

阿根克的朋友们：“狗年大吉万事如意。”

编辑： 王凯康