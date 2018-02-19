新老陕·陕西情丨吴杰：大洋彼岸有个家

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》）7年前，一个比利时小伙来到陕西，开始他的中文学习之旅。7年间，他的生活像一本小说，充满着变化和收获，而这些变化，让他最终选择了留在西安，平淡、知足，又十分幸福地生活着。

吴杰（jeffrey）：“hello，大家好，我是来自比利时的吴杰，我今年29岁，我现在在西安定居了快7年了。”

见到吴杰，是在他和他的球队农历鸡年最后一场比赛上，比赛间隙，吴杰跟我们聊起了他刚来陕西上学时的情景。

吴杰（jeffrey）：“第一天到的时候，他们给我们看我们的宿舍，当时宿舍的床还没做好，等到大半夜，他们才把床垫送过来，我才可以睡，然后也没有买被子什么的，我就盖着我的衣服就睡下了，虽然才是第一天，就觉得我们亲戚家人朋友都在我们那边，突然就是有点孤独。”

不过，这份身在异乡的孤独落寞，很快就被打破了。

吴杰（jeffrey）：“有一次，他（陈凯）看我们踢球，就叫我们‘你好，外国人，过来跟我们踢球’，然后就慢慢变成朋友了，不踢球的时候请我们吃饭，我们也请他们吃饭，现在还是朋友。”

球队队友陈凯：“吴杰不光是我们的好队友，更是我们的好兄弟，（踢球）一级棒，他加入我们的球队以后，我们球队整体水平都整个都提高了，然后吴杰的人本身又很随和，跟我们处地非常好。”

虽然毕业好几年了，但学校里踢球的爱好和习惯却保留了下来，每周按时参加球队活动，是吴杰生活里雷打不动的安排。这场业余球队比拼中，吴杰进了3个球，他所在的球队大获全胜，这让他很高兴，邀请我们第二天去他工作的地方看看。

吴杰（jeffrey）：“欢迎来到好斯特咨询服务有限公司，我们办公室办公的地方主要就在这一块，在这个位置呢就是跟我一起当时来到中国，当时一起学习一起上班的比利时同学，好朋友，同事，朱贤奇，hello，这是我们的负责人，你好。”

这家氛围轻松，看上去并不起眼的公司，是一家比利时企业，已经成立21年了。20多年前，公司的创始人从比利时来到西安，供职于国内最早的合资企业之一杨森药业，后来在西安创立了这家咨询服务公司，主要业务是帮助比利时企业在华采购原料、寻找合作伙伴，提供解决具体项目落地的方案。

好斯特咨询服务有限公司负责人陈萌：“2010年以前，我们所有的客户可能都是说，你们能不能在中国帮我们找产品，做采购，2010年以后，慢慢能感觉到这种趋势在变，他们逐渐在考虑把东西卖到中国来，他们越来越多的是说，你能不能帮我们卖东西， 你能不能给我们找市场，用什么渠道好。”

这位公司负责人告诉记者，近年来，随着中国对外开放程度越来越高，一系列优惠政策相继出台，让前来寻求合作的外企越来越多,而他们公司的业务量也逐年攀升。吴杰非常喜欢自己现在的工作。2017年，吴杰负责的几个比利时项目都取得了重要进展，一家比利时冰激凌公司要在中国开第一家实体门店，几个旅游线路也找到了国内的合作旅行社。

吴杰（jeffrey）：“比利时是个非常美丽的国家，有很多非常好特产。但是我自己觉得，我的任务是把这个小国家推广出去，让更多中国人知道，比利时值得去。”

让更多中国人认识自己的家乡比利时，这也是吴杰工作中的激情所在，在吴杰心中，尽管隔山隔海，但中国和比利时都是他的家，他希望在未来，自己可以帮助更多的比利时项目落户西安。交流中，吴杰流利的中文，对中国、对陕西的了解，常常让人忽略了他比利时人的身份，感觉更像是一位邻居家的大男孩。那么，吴杰究竟是如何融入中国、融入陕西的呢？带着这个疑惑，下班后，我们跟着吴杰一起回到他在西安的家。

吴杰是越来越多留在西安打拼的留学生们的缩影，和大多数生活在这里的同龄中国人一样，他们也承担着压力，努力地工作，认真地生活。

吴杰（jeffrey）：“这是给我娃准备的奶瓶，韩国进口的，今年带回家过年的红酒，还有一会儿做饭的菜。”

卸下小电动车带回的物品，吴杰就一头扎进厨房开始准备晚饭，离妻子王丽虹下班到家还有一个小时。吴杰说，妻子现在怀有五个月身孕，他要争取让她一进门就能吃上饭。

吴杰（jeffrey）：“（中国菜）做法都差不多，弄点大蒜，弄点葱，放锅里，菜放进去就好了，然后加一点调料什么的。”

吴杰做饭很利索，土豆红烧肉，西红柿炒西葫芦，一荤一素两道中国最常见的家常菜，赶在妻子进门前做好了。

吴杰的妻子王丽虹：“回来啦。”

简单温热的晚餐，两个人边吃边聊着各自一天工作中的趣事。这副岁月静好的温馨画面，是吴杰生活中最幸福的时刻。吴杰说，正是妻子王丽虹让他在中国有了家，扎下了根。

在吴杰家里，珍藏着妻子王丽虹亲手做的一本纪念册，上面记录着两个人相识相恋的六年多时光。吴杰来到陕西留学不久，就在学校认识了学妹安康姑娘王丽虹，在相处中，逐渐产生了感情，一牵手走进了婚姻的殿堂。2017年，他们在比利时举办了婚礼，如今，妻子怀孕5个月了，小家庭愈加甜蜜，也让吴杰对中国有了更深的眷恋。

吴杰的妻子王丽虹：“2017年，就是有很多的小幸福，算是真正意义上办了我们的婚礼，穿了婚纱，女人要穿上婚纱才算办婚礼，我们现在又要迎来我们的小baby。”

吴杰（jeffrey）：“想说的就是，有她我很幸福，希望我们白头偕老，希望就这样继续下去，直到我们不行了。”

这个春节，吴杰跟随妻子王丽虹回安康度过，事实上，从两人相恋以后，为了不让吴杰感到孤独，王丽虹都会邀请吴杰到安康过年，春节对吴杰来说，也成为了一个家人团圆和充满期待的节日。吴杰和王丽虹2018年最大的心愿是孩子可以平安健康地来到这个世界，我们也祝愿他们一家平安幸福。

编辑： 王凯康