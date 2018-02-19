春运资讯·2月19日丨陕西铁路今日预计发送旅客35万人次

西部网讯 2月19日，大年初四，今天的短途客流及高铁客流出现上升趋势，去往成都、重庆、兰州等方向的旅游客流较为集中，预计今日陕西铁路发送旅客35万人次。西安局集团公司加开列车37趟，其中长途列车7趟，省内列车30趟。从大年初五开始，返程客流将“井喷”式上涨，预计大年初五、初六，陕西铁路发送旅客将接近40万人次。

连日来，西成高铁客流持续火爆，西成高铁的上座率均在90%以上，从大年初四至初七，西成高铁所有车票已全部售罄。

春运期间，从早上7点05至晚上20：35，开行74趟西安与成都之间的往返高铁列车，平均10.9分钟一趟，达到了公交化开行。

针对西成高铁客流火爆，20日起，西安局集团公司加开西安到成都G4175/6次列车一对，加开西安到汉中高铁列车6趟。

未来3日内，西安至上海、广州、天津、成都等方向的高铁车票已全部售罄，其余各方向票额仅有少量剩余。

编辑： 王凯康