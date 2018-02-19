春运资讯·2月19日丨陕西铁路今日预计发送旅客35万人次
时间：2018-02-19 13:36:50
来源：西部网-陕西新闻网
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春运资讯·2月19日丨陕西铁路今日预计发送旅客35万人次
2月19日，大年初四，今天的短途客流及高铁客流出现上升趋势，去往成都、重庆、兰州等方向的旅游客流较为集中，预计今日陕西铁路发送旅客35万人次。
西部网讯 2月19日，大年初四，今天的短途客流及高铁客流出现上升趋势，去往成都、重庆、兰州等方向的旅游客流较为集中，预计今日陕西铁路发送旅客35万人次。西安局集团公司加开列车37趟，其中长途列车7趟，省内列车30趟。从大年初五开始，返程客流将“井喷”式上涨，预计大年初五、初六，陕西铁路发送旅客将接近40万人次。
连日来，西成高铁客流持续火爆，西成高铁的上座率均在90%以上，从大年初四至初七，西成高铁所有车票已全部售罄。
春运期间，从早上7点05至晚上20：35，开行74趟西安与成都之间的往返高铁列车，平均10.9分钟一趟，达到了公交化开行。
针对西成高铁客流火爆，20日起，西安局集团公司加开西安到成都G4175/6次列车一对，加开西安到汉中高铁列车6趟。
未来3日内，西安至上海、广州、天津、成都等方向的高铁车票已全部售罄，其余各方向票额仅有少量剩余。
编辑：
王凯康
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三农随着生态文明建设的深入推进和产业融合发展，苗木花卉产业在改善生态环境、发展休闲旅游、促进贫困群众脱贫增收等方面，发挥着重要作用。02-14
三农住房城乡建设部公布了全国第一批绿色村庄名单，杨凌示范区杨陵街道办乔家底村、五泉镇毕公村、上湾村、揉谷镇姜嫄村4个村榜上有名。02-14
三农渭南葡萄产业园从2月16日到3月2日期间，将举办地道渭南美食、关中社火、华阴老腔、华州皮影、篝火DJ以及精彩文艺节目等。02-14
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三农由镇坪县曙坪镇阳安村村民自编自导自演的、以“脱贫光荣”为主题的“2018年迎春晚会”近日在该村综合服务中心广场浓情上演。02-14
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三农坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，是党的十九大作出的重大部署，是决胜全面建成小康社会内在要求。02-12
旅游春节假期前三天全国旅游接待总人数累计2.14亿人次，同比增长9.7%，旅游收入累计2582亿元，同比增长9.9%。02-18
旅游党家村民居四合院是韩城民居的典型代表，韩城在乾隆年间曾经被称为陕西的“小北京”。02-16
旅游没有了明媚的阳光、没有了拥挤的人群，仿当她退去夏日的装扮，西安的“原汁原味”显露无余。在冬季里看西安，更能感受到这座千年古都的雄伟与包容。02-16
旅游近日，随着气温的降低，黄河两岸形成了长短不齐、形状各异的冰挂和冰柱。02-16
旅游这十个传说都是咱们西安人茶余饭后无聊时的谈资，既是传说，那么自然，有些东西是可考，而另一些，大概就是咱们老百姓口口相传才流传下来的。02-15
旅游现在的西安城墙：包括各代新与旧，目前西安城墙共18座门：（明代原有城门标注为“明”；民国新开标注为“民”；02-15
旅游西安的唐代城墙遗址公园，与曲江唐城墙遗址公园遥相呼应，展现了古都西安的古城风韵。02-15
旅游卧龙寺位于陕西西安市碑林区柏树林街，卧龙寺创建於汉灵帝时。隋朝时称“福应禅院”，距今已一千八百多年。02-15
旅游不妨带着父母走出城市的喧嚣，走进大自然的怀抱，在青山绿水间留下温馨的足迹，让疲惫的身心得到休息。02-15
旅游登上城墙，千姿百态的彩灯让市民和游客置身于灯的海洋，在瓮城，有一只18米高的充满动感的“瑞犬”灯，散发着五彩斑斓的光。02-15
旅游渭南葡萄产业园位于陕西省渭南市临渭区下邽镇，始建于2009年，距市区25公里，毗邻富平、阎良、蒲城三县区。02-15
旅游明天就是除夕，曲江楼观景区一年一度的新春祈福庙会也将火热启动。02-14
美食美女们是不是过年回家怕吃胖，早就开启节食减肥的模式。小编教你几道瘦身菜，不节食也可以瘦身哦！02-16
美食玉米须近年来在临床应用上有所发展，常用于糖尿病、高血压、肝炎、胆道结石等病症。02-16
美食陕西人好食面，也做得一手好面。占据陕西人生活主导地位的，是手上那一碗面。“一碗粘面喜气洋洋，没有辣子嘟嘟囔囔”。02-16
美食新鲜鱼表皮有光泽，鳞片完整，紧贴鱼身，鳞层鲜明，鱼身附着的稀薄粘液是鱼体固有的生理现象。不新鲜鱼表皮。02-14
美食总有那么些食物，虽然味道怪怪的，但是对健康很有效果。是的，给大家推荐一些这样的食物，一起来看看吧。02-14
美食美国加州长滩牙科博士多恩·阿特金斯表示，总嚼口香糖会导致咬肌及下颚关节疼痛。每次咀嚼的时间不宜超过15分钟。02-14
美食健康的早餐应该把握3个原则，即能量充足、营养均衡和清淡易消化，只要把握这3个原则，早餐就算吃对了。02-14
美食在我们挑选筷子的时候，竹筷子是首选，也是最佳选择。它无毒无害，很环保，也是所有筷子中，价格最便宜的。02-13
美食相关精彩阅读：骨头汤这样做更有营养 4.撇沫 汤一定要打乏，也就是彻底撇净血沫，只要是荤汤，鸡鸭鱼肉。02-13
美食在甜水园街某路口，一个卖水果的商贩告诉记者：“好多年纪大一点的人都认为水果分公母。一些网络电商也看到了商机。02-13
美食将土豆片放进调料碗中，每一片都沾满辣汁，放进盘中，然后撒上另一半花椒粉和孜然粉，再撒上黑、白芝麻即可。02-13
美食第一次做，就照平时家里摊蛋饼时每人1个鸡蛋的量，感觉有些太厚了，不像电视剧《深夜食堂》里那样是长条状而是长方状啦。02-12
健康可乐在我们的生活中是很常见的一种饮品，很多人都非常喜欢喝，可是有时候一次喝不完，那么隔夜的可乐还能喝吗？02-19
健康定期的体育锻炼则可产生重要的治疗作用，可降低血压、改善糖代谢等。02-19
健康山药营养丰富，自古以来就被视为物美价廉的补虚佳品，既可做主粮，又可做蔬菜，还可以蘸糖做成小吃。02-19
健康衰老是每个人都会面对的事，如果出现以下迹象，是身体在提醒你正在衰老02-18
健康护肤之道，最大的误区莫过于太强调清洁，皮脂膜、角质层受损；最靠谱的止痒很简单，加强保湿是关键第一步。02-18
健康虽然天气回暖，毕竟春寒料峭，不能“美丽冻人”，身体这几个部位还是需要捂一捂的02-18
健康年夜饭丰盛固然重要，但对待剩菜要理性，要小心春节期间肠胃“闹新春”。02-18
健康王菲非常青睐传统的中医保养方法，在中医的熏陶之下，她也养成了保养的好习惯。02-18
健康专家贾大成提醒，学会一些常用急救知识可以做到有备无患。02-18
健康专家建议，春节期间膳食多样化，均衡搭配，拒绝“重口味”，三餐有度，戒烟限酒。02-17
健康专家指出，市民可从进食的速度、食物的搭配、能量的消耗等多个方面着手，优化春节期间的饮食结构。02-17
健康春节期间，有人因抵挡不住美食的诱惑而暴饮暴食;有人因生活规律被打乱，吃饭也变得没规律。02-17
教育长安大学“在长大的家过春节”国际学生春节慰问会举行。留学生们学包中国饺子，感受到浓浓年味。02-14
教育关爱和保护留守儿童是个系统工程，需要家庭、学校、政府、社会各方形成良性互动，发挥合力，让每一个祖国的花朵都能在温暖中绽放。02-14
教育去年以来，西安市出台了力度空前的人才政策，力图为经济社会发展提供更强的智力引领。新的政策包括哪些内容？实施效果如何？02-14
教育今年，有五成以上的高校假期超过35天，河南检察职业学院更是以80天的假期时间刷出了“史上最长寒假”。02-14
教育节临近，越来越多的外来务工人员子女跟随父母踏上返乡旅途。近日，杭州育蕾学校的王思蕾和其他30多位同学收到了一份特殊的春节礼物。02-13
教育6年前，他一句“上吧”，让儿子坚定了到浙大读博士的决心；3年前，儿子又用一招，将父亲从湖北老家“骗”到浙大当了一名宿管。02-13
教育“本真教育”就是远离教育功利、回归真实生活的教育，也是尊重儿童个性发展的教育，更是促进儿童快乐健康、全面发展的教育。02-13
教育近日，国内首个学前教育博物馆暨虚拟仿真综合实验室在山东英才学院建成并投入使用。02-13
教育这是肯德基小候鸟基金联合公益机构“上学路上”、中国儿童少年基金会等发起“候鸟归来•有爱好好说”公益行动在陕西省的首场活动。02-12
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教育为了让爱人补个觉，范应彬当起了“超级奶爸”，这才有了边抱孩子边批阅试卷的感人一幕。02-12
教育杭州富阳富春第七小学的孩子，这个寒假收到了一份特殊的礼物。礼物就是这样的小古文，每个孩子的个性化期末评语，飘散浓浓的中国风。02-12
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数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
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数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产其实家居陈设软装配饰设计中重要的是如何呈现不让人厌俗的感觉，需要考虑到它们的用量。02-18
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房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
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汽车2018年首月，国内SUV车型共销售1031047辆，同比增长16.5%，仍保持较高增速。02-18
汽车从此前获得的海外谍照来看，全新一代途锐整体造型比现款更宽大，前脸采用三横幅式进气格栅，并与两侧大灯组相连。02-18
汽车此次预售的三款比亚迪2018款纯电动汽车拥有48项升级，展现丰富强大的纯电动车家族矩阵和傲视群雄的技术品质，引领纯电动汽车各细分市场。02-18
汽车奥迪首席执行官鲁珀特 施泰德(Rupert Stadler)表示，“在2025年之前，我们用于电动汽车平台的研发资金仅有数十亿欧元。02-13
汽车新款晶锐搭配斯柯达大型车型中的高规格技术，包括盲点监控、后方交通警报系统(在倒车时提醒驾驶人后方的车辆)及自动远光灯辅助系统。02-13
汽车近日，有海外媒体曝光了一组宝马X3两款新能源衍生车型的雪地路试谍照，它们分别是iX3（纯电动车型）和X3插电式混合动力版。02-11
汽车内饰方面，新车基本维持了普通版车型的造型，整体采用碳黑色的内饰色调，搭配中控以及两侧门板处的棕色饰板，大大提升了该车的车内质感。02-08
汽车而从车尾来看，该车尾部造型比较饱满，贯穿式的尾灯设计也与雷诺旗下新车有异曲同工之妙。02-08
汽车更大型的马自达CX-9销量达2300辆，增长约47%;小型马自达CX-3销量从去年1月的1200辆增长至1350辆，增长约12%。02-08
汽车实际上，丰田旗下的混合动力汽车都表现不俗，其中豪华品牌雷克萨斯混合动力汽车在南美洲、中美洲和加勒比海地区的销量就增长了近一半。02-08