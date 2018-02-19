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曲江旅游热度持续上升 西安交警开辟临停和管制措施

时间：2018-02-19 12:05:45  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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曲江旅游热度持续上升 西安交警开辟临停和管制措施

西部网记者从西安市交警支队获悉，为保障曲江大型活动安全畅通 ，缓解交通压力，方便群众停车，从今日（2月19日，农历正月初四）中午起，西安交警雁塔大队辖区采取多项措施。

资料图

西部网讯（记者 刘望）西部网记者从西安市交警支队获悉，为保障曲江大型活动安全畅通 ，缓解交通压力，方便群众停车，从今日（2月19日，农历正月初四）中午起，西安交警雁塔大队辖区采取多项措施。

雁塔西路允许游客车辆在慢车道斜向停放，在快车道靠右边停放；允许游客车辆在昌明路、纬一街、雁展路靠边停放。执勤交警即日起将在南稍门、电视塔等点位采取管制措施分流。

记者了解到，停车压力主要由傍晚前往曲江游览的游客驾车产生

，因此，不建议广大驾驶员在早间将车辆停放在上述区域。中午和傍晚时分驾驶员可在管理人员的引导下有序停车。待周边游客出行压力减小后，交警部门将适时取消临停措施，届时交警部门将另行通告。

交警提醒，广大驾驶员应遵守交警现场指挥，文明行车，有序停放，杜绝乱停乱放。赴曲江等旅游区游玩的游客，应优先选择公交出行、绿色出行；驾车出行应提前将车辆存放在停车场或者允许停放的区域。

编辑： 王凯康

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