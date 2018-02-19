秦陵博物院春节期间邀请游客DIY纪念币 网络购票刷身份证直接进

游客DIY秦始皇帝陵博物院专属纪念币

纪念币图案

西部网讯（记者 敬泽昊）为了让游客更好的了解古代铸币文化，体验传统制币工艺。春节期间，秦始皇帝陵博物院在三号坑旁设置“手打章”区域，邀请游客自制纪念章，限量1万枚。

本次推出的手打章，材质为纯铜镀金，正面上方为“秦始皇帝陵兵马俑”字样，中间是中国印钞造币总公司标识，下方是“中国印钞造币”字样，背面是秦始皇陵铜车马图案。游客只需挥动铁锤击打模具，一枚由中国印钞造币总公司为秦始皇帝陵博物院专门设计的纪念章便可成型。

自2017年7月，秦始皇帝陵博物院与中国印钞造币总公司签署“一带一路”货币文化项目开发战略合作协议以来，双方积极投入优势资源，打造高质量的“秦”货币文化产品，目前已研发出成品12个品类。

另据了解，在春节期间凡是通过秦始皇帝陵博物院官网、微信公众号、各大OTA网站购买秦始皇帝陵博院门票的游客，均可凭本人二代身份证直接刷证入院参观，不再需要再人工售票窗口或自助售取票机领取纸质门票。极大的减化了观众参观流程，减轻了人工售票窗口和自助售取票机压力，同时也降低了门票印刷成本，从而进一步满足了观众绿色参观的需求。

编辑： 王凯康