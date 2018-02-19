西安解除重污染天气黄色预警 未来三天空气质量较好

西部网讯（记者 鄢山宇）2月19日，西安市重污染天气应急指挥部办公室发布解除重污染天气黄色预警通知，预计未来3天环境空气质量将整体处于良-轻度污染水平。
受较强冷空气影响，自2月18日午后，西安雾霾过程快速减弱消散，至19日8时，西安环境空气质量持续处于良的水平，经环保、气象部门会商分析后认为：19日至 20日，受弱降水过程影响，关中地区近地面空气湿度增大，扩散条件转差，污染将出现一定程度累计，20日夜间起，随着新一股冷空气到来，扩散条件将再次好转，预计未来3天环境空气质量将整体处于良-轻度污染水平。
按照《西安市重污染天气应急预案》规定，经报请市重污染天气应急指挥部批准，指挥部办公室决定向社会发布重污染天气黄色预警解除信息，于19日12时起终止重污染天气Ⅲ级应急响应。
编辑： 王凯康
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