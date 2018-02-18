大雁塔南广场步行街成出游新选择 行车停车临时有调整

西部网讯（记者 刘望） 春节期间，如果您想带家人出门游玩，曲江绝对是首选区域之一。但是随着大量游客前往曲江景区行车难、停车难问题也逐渐凸显。记者从西安市交警支队了解到，为提升大雁塔南广场步行街的游览效果，公安部门对该区域的行车、停车和无人机飞行规则进行了调整。

管车：车太多路难走 建议出行乘坐公共交通工具

因大雁塔南广场、大唐不夜城周边流量严重饱和，西延路沿线向西、雁塔北路南二环转盘向南、翠华路沿线向东近日时常会进行临时交通管控。民警虽然一直在现场疏导，但因车辆较多，效果有限，请驾驶员朋友提前规划路线，文明礼让，听从交警指挥。

2月12日（农历腊月廿七）0时至3月3日（正月十六）24时期间，雁塔南路（雁南一路至雁南三路段）实施交通管制。管制期间，途经该路段的公交线路调整为向南方向行驶的公交车调整至慈恩西路；向北方向行驶的公交车调整至慈恩东路。提醒广大市民及游客朋友来景区游玩尽可能选择公共交通。

管停：交警在曲江新辟临时停车场 景区应用潮汐车道

为给前来游玩的市民和旅客提供方便，曲江地区除原有停车场外，增设了四处临时停车场：封闭雁塔南路（雁南三路至雁南四路段）主道，改为临时停车场供游客车辆停放，此路段长约800米，预计可停放700余辆机动车。同时将芙蓉西路（芙蓉园西门至亮宝楼十字，亮宝楼十字至西影路）、北池头一路（芙蓉东路至芳林苑门前）、北池头二路（芙蓉东路至芙蓉南路）作为临时停车场。曲江管委会协调对外开放八十四中和市委党校内部停车场供群众免费停车。

今天，交警部门和曲江新区再次新增设4处临时停车场：大雁塔北广场丁字东西两侧；雁南三路南侧（庙坡头路至曲江池西路）；曲江池北路北侧；曲江池遗址公园重阳广场。

新开辟2处临时潮汐车道：雁南一路（慈恩东路至芙蓉西路）；雁南三路（雁塔南路至慈恩东路），确保群众的出行、游玩顺利。

管飞：大雁塔南广场和高新咖啡街区划定禁飞区

大年初五和大年十五，曲江和高新将先后上演无人机表演秀。除活动现场表演及工作需要之外，其他各类低慢小飞行器都禁止在

大雁塔南广场(34°13'11.39"N 108 °57'34.04"E)和高新咖啡街区(34°14'15.03"N 108 °53'48.04"E)分别为半径1公里范围内飞行。

飞行高度低、速度慢、目标小的飞行器都将收到限制。主要包括：无人机、滑翔机、三角翼、滑翔伞、动力伞、热气球、飞艇、航空模型、风筝、空飘气球、孔明灯等。

大雁塔南广场管制时间：2018年2月18日8:00至2018年2月21日8:00。高新咖啡街区管制时间：2018年2月25日8:00至2018年3月3日8:00。其他区域、时间需使用无人机的单位及个人经空军航管部门批准，并前往属地公安派出所备案后，方可飞行。

编辑： 秦怡