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西安汽车站增开春运班线 前往东部沿海城市流水发车

时间：2018-02-18 19:58:41  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安汽车站增开春运班线 前往东部沿海城市流水发车

根据交通运输部门的预测，今年春运全省交通运输呈现着“前松后紧”的形势，而探亲流、学生流和务工流将叠加，出行需求集中出现在年后。

西部网讯（记者 刘望） 根据交通运输部门的预测，今年春运全省交通运输呈现着“前松后紧”的形势，而探亲流、学生流和务工流将叠加，出行需求集中出现在年后。

为了满足长途旅客的出行需求，陕西省西安汽车站将从农历正月初五开始到正月二十期间，增开西安前往上海、苏州、南京、杭州、温州、台州、深圳、广州、宁波等东南沿海城市的班线，且所有班次流水发车。

这些班线的车票已经提前预售，旅客可随时购买并进站乘车。待春运结束之后，客运站将根据客流情况随时进行调整，涉及到的班线将恢复按点发车。

编辑： 秦怡

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