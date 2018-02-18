白鹿仓美食街人潮涌动。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 蒋俊） 2018白鹿仓首届中华绝技文化大庙会暨迎春灯会于大年初一盛装启幕。民间艺人的精彩表演加上美食、美景的诱人体验，让游客们赞不绝口。

大年初三的西安，天气有些灰蒙蒙的，不过这并没有影响人们的节日好心情。在灞桥区白鹿仓景区，首届中华绝技文化大庙会暨迎春灯会已火热上演三天，仅大年初一当天就接待20万人次。华阴老腔、高空走钢丝、赤脚过大刀等民间绝活儿齐上演，让游客们大饱眼福。

游客：“挺好的，就是挺热闹的，都挺好。”

记者：“你觉得今天这个好玩不好玩？”

小朋友：“好玩。”

记者：“哪个最好玩？”

小朋友：“就是那个4个人一块儿上的那个。”

记者：“摩托车啊？”

小朋友：“嗯。”

记者：“以前见过没有？”

小朋友：“没有，那还真没。”

据了解，此次白鹿仓景区首届中华绝技文化大庙会暨迎春灯会于正月初一启动，至正月十五结束。五光十色、造型各异的花灯展览，奇趣带劲的中华绝技精彩亮相，加上诱人的美食体验，为游客们带来热闹喜庆的新年氛围。

西安白鹿仓景区运营管理公司副总经理董超锋：“在这个期间我们的庙会里有精彩的节目演出，包括在全国各地聘请的一些民间艺人，即将要绝迹的一些民俗表演，以及我们晚上的灯会相搭配，来给西安市广大市民展现出一个丰富多彩、与众不同的庙会现场。”

此外，主打VR体验的“白鹿仓·奇幻世界”科技乐园项目也于春节前盛装开启，魔幻剧场、无人机表演秀、光影视界等内容也带给游客独特的视听体验。